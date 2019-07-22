【明報專訊】■健康生活 抗腦退化「壞」基因

美國醫學會雜誌（JAMA）最近文獻指出，即使帶有腦退化「壞」基因，奉行健康生活習慣的話也可以翻盤。研究由英國牛津大學、美國密芝根大學、澳洲南澳大學、德國漢堡大學等多間大學合作，近20萬名60歲或以上沒有腦退化徵狀的人士參與，追蹤8年。研究透過基因檢查給予評分，將得分最高的20%列為高危組別，得分最低20%為低危組別。參加者同時要填寫有關生活習慣的問卷，計算健康行為密度然後評分，包括：

‧目前不吸煙

‧恒常運動（每周最少150分鐘中度運動或75分鐘劇烈運動）

‧健康飲食（最日最少3份蔬果，以及每周最少2份魚、不多於1份加工肉及1.5份紅肉）

‧適量酒精（每日女士不多於14克，男士不多於28克）

結果發現，帶有「壞」基因但奉行健康生活的人，1.1%患上腦退化，生活不健康者則有1.8%。研究指出從數字顯示，健康生活習慣可以令腦退化風險減少32%。

資料來源：英國國民保健署

■參與研究 招募5000人免費驗腦

「中大護腦同行計劃」將招募5000名40至74歲，未曾確診有任何腦神經疾病的香港永久居民參加，長期追蹤和跟進參加者的腦健康狀况。

計劃會為參加者提供免費的全面腦健康檢測，包括認知、心理及語言測試，並會抽取血液和身體樣本，以研究與腦健康和心血管疾病有關的生物標記。同時會根據情况，為較高危組別的人士安排進一步檢測，如血管、視網膜或腦影像掃描、基因測試、藥物治療建議等，以及提供運動、飲食、體重控制、戒煙、靜觀和減壓等生活輔導。

有興趣參與計劃的人，可網上登記（bit.ly/cuhkbraincare）或辦公時間致電2790 2809查詢。

■比賽籌款 建無障礙社會

「無障行者」是香港復康會年度重點社區教育及籌款活動，提倡無障礙、共融關懷的社會。善款將用作支持香港復康會復康服務，幫助殘疾人士及長期病患者重獲豐盛人生。

企業、學校、家庭、公眾人士均可參與，由5人組成一隊參加體驗活動，模擬看不到、聽不到、講不到、動不到的情況，互相合作完成比賽。「無障行者2019」將於11月3日於中環舉行，7月26日（本周五）開始接受報名。

詳情：www.rehabsociety.org.hk/zh-hant