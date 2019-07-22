譚談健康：追看衝突畫面 精神受損易忽略

【明報專訊】近日，香港的社會問題及矛盾不斷加劇，引發很多遊行、抗議行動，甚至我們不想看見的暴力衝突場面也出現，而且嚴重程度比以往有過之而無不及。相信沒有人想看到暴力流血場面，而我們作為醫護人員，也最不希望見到有任何人身體健康受損。

我們在不同媒體的新聞畫面看到不少衝突的場面，當中包括肢體接觸，部分人的身體難免有損傷，因而需要求醫；就是在衝突過程中沒有受傷，精神和心理方面也會受到一定程度的影響，產生不安感覺。很多時候，這種不安會引致焦慮、煩躁、抑鬱、悶悶不樂，平日的正常社交活動會減少，也容易對前景失望，容易灰心，覺得沒有出路。如果本身有輕微的精神心理失調，很容易會受這種社會氛圍牽動，容易誘發或加深自身的情緒問題。再者，不要以為只有在衝突中的傷者才需要治療，看過這類暴力場面的人，某程度來說，精神和心理或多或少也受到影響。

大型的社會衝突並不是香港獨有。2011年英國出現大規模騷動，當時市民密切關注電視新聞、手機或社會媒體，關心事態發展。研究發現，市民們會感不快和非常焦慮。

在美國，2015年的巴爾的摩暴動、911事件或挑戰者號太空穿梭機爆炸，所有人都可在電視新聞片中看到。其實，重複收看一些暴力或慘劇畫面，對於一般人來說都是一種創傷。很多人都會在情緒方面受到壓力，可能會焦慮、發噩夢，而這些情况可能持續一段長時間，甚至數個月。就算在衝突中自身沒有受到實質的肢體受損，很多人都會患上創傷後遺症，但因為沒有表徵，很容易被人們忽略。所以，如覺得自己有情緒問題，應及早尋求專業意見。

暫遠離媒體 找親友傾訴

根據外國的統計，每一次有大型社會騷動，當地的醫療系統，尤其是精神科、心理專科的需求都會大幅增加，遠超平日醫療系統所能應付的需求。

如果你覺得「唔舒服」，情緒起伏不定、憤怒、心跳加速、不安畫面不停在腦海中重現、憂鬱、焦慮、頭痛、失眠、呼吸困難、迷惘、自責、焦慮、記憶力下降、難以集中精神、坐立不安、食慾不振等，你可能已經有情緒波動的問題。其實每個人的反應都並不一樣，你可以試找一個自己覺得舒服、安全和無人騷擾的地方，暫時遠離所有電視新聞和媒體，自己平靜下來，擁抱身邊家人，可以找支持你的朋友傾訴，表達你的感受，如果問題持續令你困擾，應尋找專業協助。

所以，現在也有很多組織和機構，提供各類型的預防情緒波動的服務和小貼士，希望盡量減少這些大型社會騷動對人們的精神和心理健康的影響。

文：譚國權（腎病科專科醫生）