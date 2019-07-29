膝痛勿單靠食藥 日常保養護關節

退化性關節炎——退化性關節炎是慢性勞損引起，最常受影響的是膝關節。常見徵狀是膝部痛楚，尤其走動後，落樓梯、攜重物時；間中會有紅腫熱。（Arder_Ho@iStockphoto/設計圖片，模特兒與文中提及疾病無關）

【明報專訊】退化性膝關節炎，不能單靠一粒止痛藥；尤其當退化愈來愈嚴重，病情變差，退化了的關節不能還原，需要適當護理保養，減少痛楚，防止退化加劇。因此，病人單靠藥物，未能有效解決問題。

■個案

‧陳先生，55歲，與太太及子女同住

‧吸煙，偶爾飲酒

‧現職裝修師傅

‧病史：退化性膝關節炎

今年初一個早上，陳先生起牀落地之時，雙膝感到僵硬及痛楚。他連忙坐下，感到無名的擔心，想起兩年前由醫生診斷患有雙膝退化性關節炎，起初情况不太嚴重，服用一般止痛藥已經能夠減輕痛楚。半年前病情加劇，疼痛發作頻密，而且服用止痛藥只能將痛楚稍稍減輕，於是醫生安排陳先生做X光檢查，報告進一步確認是退化性膝關節炎。

痛楚逐漸影響陳先生的工作，他有好幾天因為嚴重病發而劇痛得無法上班，陳先生開始擔心，甚至想到將來需要用輪椅進出的可能。

他再次向家庭醫生求診，醫生提議轉介物理治療服務。陳先生知道公營服務的輪候時間比較長，而私營物理治療的收費也不輕；他亦擔心工作時間無法配合接受公營的物理治療服務。

類似陳先生的個案相當普遍，退化性膝關節炎是一個長期患病，單次門診幫助有限，藥物亦只是減少痛楚或減輕炎症，不能根治已退化的關節；陳先生需要一個跨專業團隊，提供多方位服務，才能有效控制病情。

長年勞損軟骨變薄 關節僵硬變形

膝關節經長年累月摩擦而勞損，軟骨變薄；若加上肌肉及筋腱疲弱、過重、不正確姿勢，情况更壞；病人最常見徵狀是膝部久不久感痛楚，尤其是走動後、落樓梯、攜重物時；間中亦有膝部紅腫發熱。當病情惡化，患者或會有關節僵硬、關節變形。

針對退化性膝關節炎，病人需要醫生處方藥物紓緩痛症，常用有一般止痛藥（如撲熱息痛）和止痛藥膏（如冬青膏）；較強力的止痛藥包括有消炎和止痛作用的非類固醇消炎止痛藥，種類繁多，各有不同程度副作用，包括腸胃不適、胃出血，以至腎功能衰竭等，因此病人同時需要認識不同類型止痛藥（包括口服和外塗）的功效和副作用。

學自我管理 減低生活影響

另外，必須讓病人深入認識退化性膝關節特性、自我管理方法，學習減低徵狀對日常生活的影響，以及病發時的處理方法等；例如何時應冰敷、暖敷，或應否用護膝帶減輕關節負荷。同時需要按照病人的活動能力度身訂做運動計劃，運動可以強化肌肉保護關節，同時要教導病人日常生活的保養，例如避免站立太久、長時間保持同一姿勢或攜帶重物等。另外，如過重就需要透過飲食管理體重，減輕膝關節負荷。因此，跨專科團隊必須包括醫生、護士、物理治療師、職業治療師、藥劑師及營養師等。

文：蔡宇思醫生（食物及衛生局基層醫療健康辦事處長）

編輯：陳志暘

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