知多啲：社區康健中心 基層預防為本

【明報專訊】香港早已超越日本，成為全球最長壽地方，男性平均壽命為81.7歲，女性則為87.7歲。到2066年，預期男性的平均壽命為87.1歲，女性則達到93.1歲。65歲或以上人口的比率預計將從2016年的17%，顯著上升至2066年的37%。香港需要為人口迅速老齡化以及慢性疾病的患病率增加所帶來的重大挑戰作好準備。

衛生署2014/15年度人口健康調查的結果顯示，非傳染病（或稱慢性病）在香港十分普遍。以40歲人士為例，差不多有一半人士已有高血壓、糖尿病和高膽固醇的其中一種，並需要接受治療。隨年齡增長，患上這些疾病的風險也顯著增加。

面對人口老化 加強地區健康護理

為了應對挑戰，香港必須在醫療政策上作出改變，令市民對個人健康思維作一個範式轉移。同時，亦有必要在醫療服務系統內加強推動個人和社區的參與，統籌和協調各醫、社界別，加強地區基層醫療健康護理服務，讓醫護專業在提供社區醫療健康服務上，發揮其重要性，鼓勵市民預防疾病，加強自我和家居照顧，減少住院需要。舉例說，若市民患有高血壓而能及早辨識和控制，可以減少中風風險，避免因而入院和隨後的康復治療，以及對家庭帶來的壓力。

食物及衛生局（食衛局）在過去兩年，籌備全港首個康健中心，提供以地區為本的基層醫療服務。中心預計將於9月在葵青區投入服務，預計每年服務量接近8萬人次。希望加強公眾對疾病預防的意識，提升公眾對個人健康管理的能力及為慢性病患者提供支援。以陳先生為例，他可以參加退化性膝關節痛症計劃，服務內容包括：

1. 社區支援

2. 個人化運動計劃

3. 個人化痛症紓緩治療

4. 應對策略訓練

5. 日常生活及耐力訓練

6. 飲食諮詢

根據陳先生情况，地區康健中心護理統籌主任（護士）會安排他參加小組活動，認識退化性膝關節痛症知識、護理方法及自我管理的技巧。陳先生亦會由醫生轉介，在地區康健中心接受個人物理治療，包括計劃涵蓋的痛症紓緩治療（例如以電療減輕痛楚）、應對策略訓練、功能性活動及耐力訓練。

完成整個治療計劃後，護理統籌主任會致電跟進陳先生的情况。預期陳先生掌握管理膝關節問題，定時做膝關節運動，留意生活細節，可減少關節炎復發或惡化。