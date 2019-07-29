情緒降溫：3招分散注意力 重拾心理資源

【明報專訊】腦袋被暴力畫面佔據，眼淚湧出、全身顫抖、情緒失控，怎辦？當聽音樂也未能冷靜時，必須找有效佔據腦袋的事情才能分散注意力。

臨牀心理學家李昭明提議，當情緒、壓力爆表時，可嘗試以下幾招，較能即時分散注意力，為情緒降溫。

●刺激感官

味覺：食酸糖、山葵

觸覺：用冰凍物件敷面頰約30秒

●數呼吸

慢慢呼氣（數到5）、慢慢吸氣（數到3），維持3至5分鐘

●數物件、計數

數物件（身邊有什麼黑色的物件？身邊有什麼黃色的物件？）

計數（100減7減至0，或其他有效佔據腦袋的數學題，惟不宜過深或過淺）

壓力反應持續一個月 宜求診

李昭明提醒，分散注意力不是逃避現實，而是重拾心理資源（Mental Resourse）。減壓有助保存和恢復心理資源，不被過度耗盡，從而「有心力」去面對生活。

李昭明補充，當壓力尚可承受時，日常可做一些滋養身心活動。「平時可多專注五官感覺，例如吃飯時專注味覺、嗅覺，數一下吃了幾多口飯；洗澡專注水的溫度、力度；拉筋時留意身體拉緊放鬆的感覺。」每周可做數次20分鐘的帶氧運動，或者其他紓緩情緒的活動。另外，朋友間互相聆聽，社交支援亦有助釋放情緒。如壓力反應超出負荷或持續一個月，可考慮尋求專業人士協助。