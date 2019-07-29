讀者Mail Box：緊張大師較易腸抽筋

【明報專訊】問：我經常間歇腹絞痛，醫生說是「腸抽筋」，由於痛一會就沒事，沒特別跟進，但每次都毫無先兆就突然劇痛，影響工作和生活，有什麼辦法防止腸抽筋呢？

答：正常腸道會有規律地蠕動，將食物由胃推向小腸和大腸，當腸道的不隨意肌不正常地抽搐，就會導致突如其來的腹痛，有如扭毛巾的感覺，通常是一陣陣的、間歇地痛，這就是腸抽筋。如果經常腸抽筋，應盡快求醫，不能置之不理，因為腸抽筋成因可大可小，有可能是腸癌、盲腸炎或膽囊發炎等疾病的徵兆。

腸抽筋成因可分為結構性和功能性。結構性即腸道堵塞，例如腫瘤堵塞腸道或腸黏連導致堵塞，一般伴有肚脹、嘔吐、便秘等徵狀。功能性腸抽筋即是腸道受刺激，例如急性腸胃炎、慢性腸炎、食物中毒、腸易激綜合症、藥物敏感、精神緊張等。腸胃敏感的人，如進食不潔、生冷、未煮熟食物，也有可能腸抽筋。

另外由於腸的神經較敏感，不隨意肌會受荷爾蒙或心理影響，所以容易憂慮、緊張的人，會較容易出現腸抽筋；統計顯示，女士會較男士多，特別是少女或中年女性。

醫生會視乎病人的病情，安排照腸鏡，看看有無發炎或腫瘤，也會檢驗大便有沒有細菌或病毒，或安排抽血檢驗。

避吃豆類芝士海鮮

若排除是嚴重疾病引起腸抽筋，就可從日常生活入手，減低腸抽筋的風險。由於情緒是引起腸抽筋其中一個成因，建議先放鬆心情，減低壓力；飲食方面，避免進食會引起腸道敏感的食物，例如鮮奶和海鮮，亦應避免進食容易引起氣體的食物，例如豆類、芝士、洋葱等，以及確保食物已煮熟，不應進食可能受污染的食物，減少攝取咖啡因和酒精，都可大大減低腸道不適的風險。

文：李嘉欣（外科專科醫生）