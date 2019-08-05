好Zone動：「人力車」對抗腰背痛

【明報專訊】當大家腰背痛時，都會擔心是椎間盤脫出問題。椎間盤是每節脊椎之間的軟組織，由兩個部分組成，分別是纖維環及髓核，前者是圓環狀、一圈一圈，而髓核是在纖維環裏，呈啫喱狀，椎間盤的作用是保持脊椎生理弧度、減震和緩衝。

一個噴嚏引發 椎間盤脫出

當椎間盤脫出便有可能壓到周邊的神經線，從而引來腰背疼痛等徵狀，通常椎間盤脫出不是一時三刻的事，大部分情况下，患者已有日積月累的微小損傷，再加一個動作而引發椎間盤出現問題，例如：可能是打噴嚏或咳嗽之後就有椎間盤脫出，其實這些都是觸發點，當達到了臨界點才會因為一些高危動作而受傷。

導致損傷原因有很多，可以是經常彎腰搬重物或向前彎腰等不良姿勢，或是核心肌肉力量不足以保護腰背，亦是導致腰背損傷的成因。

改善關節排列 活動更順暢

預防勝於治療，要預防腰背損傷，其實有很多家居運動可以做，今期教大家做一個動作：人力車，這個動作正是與平日我們彎腰的動作相反，能夠令腰椎關節活動得更順暢。如果日常經常需要做彎腰動作，可以嘗試做這個運動，除了可以減輕腰椎壓力之外，亦能改善關節的排列。

■人力車

◆要點：

站立，毛巾圍於腰椎位置，兩手拉住毛巾。兩手用力把毛巾拉向前向上，身體向後彎起，毛巾頂住腰椎。

◆訓練要項：

頻率：6次，3至4組

呼吸：保持自然呼吸，不應感到疼痛

常見錯誤：腰部太用力造成肌肉緊張，聳肩

上述訓練方法，效果因人而異，進行時須留意身體狀况，若感疼痛不適，必須馬上停止，並建議尋找物理治療師或專業人士進一步檢查。

文：周錦浩（註冊物理治療師）