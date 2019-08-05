讀者MailBox：飲食節制 夏天養脾祛濕

【明報專訊】問：夏天又熱又濕，經常沒有胃口又容易肚瀉，怎麼辦？

答：香港夏天潮濕炎熱，雨天特別多，容易出現因外感濕邪而發病，常見有食慾不振、肚脹肚瀉等消化系統問題。為了減少潮濕天氣對身體的影響，應在生活起居及飲食各方面着手祛濕。

日常生活中，遇到下雨天或相對濕度超過80％，除了開冷氣機，亦可考慮多使用抽濕機，將濕度調節至60%至70%，讓家居環境保持乾爽舒適，使外間濕氣對人體的影響減至最低。

另外，中醫認為脾胃是負責人體內水液代謝的主要器官，脾胃功能差，會引致水濕內停。而「飲食自倍，脾胃乃傷」說的就是沒節制的飲食習慣會損傷脾胃。故此，進食定時定量、營養均衡、少吃生冷油膩食物等習慣，有助養好脾胃，避免濕邪侵襲。

如身體無特別情况，可於湯水加適量赤小豆、扁豆、薏仁、冬瓜、綠豆等有利水作用的食材，增加尿量，促進水濕的排走；日常亦可飲用祛濕健脾茶。

■祛濕健脾茶

材料：雲苓、白朮、扁豆衣各5錢

方法：將材料放入煲內，加4碗水，大火煮滾後轉慢火45分鐘便可

註：長期病患者、孕婦或準備懷孕之婦女，或正在服用中西藥人士，飲用前先詢問註冊中醫。

文：陳穎思（註冊中醫）