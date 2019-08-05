醫賢心事：衝突中的不安

【明報專訊】近日社會氣氛緊張，很多人的情緒也受到影響。曠日持久的對立局面漸漸消耗我們的意志。在社交媒體中，可以看到傷心、絕望、憤怒、不被理解等情緒在翻滾。社交媒體就是社會的縮影。所以，如果近日你的情緒也受到困擾，你並不孤單。

人一般不喜歡負面情緒。面對負面情緒的第一個反應，普遍是想它消失。很自然地，我們會分析問題所在、研究解決問題，從而消滅負面情緒。但若因為外在因素而令問題不能即時解決，往往便產生問題，無助、憤怒隨之而起。

更甚的是，我們可能無意識地把憤怒投射到身邊的人身上，而身邊的人也可能因為本身的負面情緒而攻擊我們。這樣便深化了負面情緒的影響。試想想，當看了衝突的新聞，本身已感到很不安，而身邊的人卻表現興奮地說：「活該！」這時候，近日累積起來的憤怒便一發不可收拾。當家人之間開始吵架，我們便連休息、喘氣的機會也沒有，開始步入負面情緒的漩渦。

容許情緒存在

在這段艱難的時期，負面情緒定會出現，若你能看見它存在，它反而不會在你的潛意識中作怪而影響你；當面對困境時，憤怒、失望定會存在，急着要情緒消失反而會增加沮喪的感覺。而且，這種「急着要負面情緒消失」的狀態，亦容易影響判斷。例如，家人之間的立場明明各有極端，沒有可能三言兩語說服對方，但因為不安的情緒使我們動了氣，希望對方馬上「降服」，這是沒有可能的。

容讓情緒存在，就如給情緒一個容器，使它不會四處濺出、迫使你無意識地作出回應，或是濺傷你身邊的人，亦令他們同時攻擊你。要做到這種覺察並不容易。必須多留意自己的情緒，透過反覆練習，就如修行一樣，慢慢才會有成果呢！

文：何浩賢（精神科專科醫生）