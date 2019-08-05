【明報專訊】■6個月純母乳餵養 母子雙贏

每年8月1至7日為世界母乳餵養周。世界衛生組織建議，嬰兒從出生後1小時開始以純母乳餵養，直至滿6個月大，對嬰兒生長發育和健康最佳；之後可添加其他有營養的食物，同時繼續母乳餵養至兩歲或以上。

6個月純母乳餵養，不單是嬰兒能量和營養的主要來源，還可以防止腸道感染，同時較少出現超重和肥胖的問題。母親則可以降低患乳腺癌、卵巢癌、二型糖尿病和心臟病等風險。世衛估計，母乳餵養每年可以避免2萬名婦女因乳腺癌而死亡。

資料來源：世界衛生組織

■刺激迷走神經改善情緒？

迷走神經（vagus nerve）是第10對腦神經，支配呼吸系統、消化系統和心臟等器官的運動、感覺及腺體分泌；若它出現問題，會引起循環、呼吸、消化等功能失調。英國利茲大學（The University of Leeds）最近的研究發現，刺激迷走神經可以改善睡眠和情緒等健康狀况。

研究邀請了29名55歲以上的人士參與，用微電流刺激外耳上的迷走神經，每次15分鐘，持續兩周。結果發現，參加者副交感神經的活動增加，而交感神經活動減少，這一加一減活動有助重新調節神經系統，令情緒和睡眠改變。有學者分析，這與中醫傳統理論中的耳穴相似，耳朵各穴位與人體器官對應，刺激耳穴有助改善身體健康。不過，實驗規模小，而且沒有對照組別，需要進一步研究確認其功效。

資料來源：英國廣播公司

■走出抑鬱 再見陽光

抑鬱情緒的陰霾，籠罩整個人生……什麼是抑鬱？怎樣可以走出抑鬱，再見陽光？香港心理衛生會舉辦講座，提升市民對抑鬱症的認識。

◆能「鬱」能「SUN 」認識抑鬱症講座

講者：江偉賢（香港心理衛生會註冊臨牀心理學家）

日期：8月14日（周三）

時間：晚上7:00至8:30

地點：觀塘翠屏道3號基督教家庭服務中心201室

報名：2528 4656

網址：www.mhahk.org.hk

註：費用全免，名額先到先得