知多啲：分清「關係界線」逃離勒索

【明報專訊】情緒勒索是親人間用以脅迫、操控對方的手段，而大部分親人間的情緒勒索是不自覺的操控手段，只是以此達成個人、善意的期望。那樣就需要讓當事人明白，自己情緒勒索親人時，其實是處於何種心理狀况。

情緒勒索者往往是因為內心焦慮，感到失控和欠安全感，未能確立肯定的自我價值，所以希望透過情緒勒索重獲掌控的安全感，並透過別人對自己的依從以肯定自我的價值。因此勒索者與被加害者的關係界線是模糊不清，就如一名母親要求孩子努力讀書，取得好成績，因為這樣才能叫人知道她是一個好母親。不然，她就不能抬起頭面對親友。明顯可見，這名母親分不清與孩子的界線，她因着自己的價值觀和需要，而透過情緒勒索操控孩子，使孩子在她的價值觀下受害。

因此勒索者的自我反思和成長至為重要，幫助情緒勒索者認知自己狀况，明白自己問題所在，才能避免把問題聚焦於被勒索者未能滿足的期望，才可開展探討，聆聽雙方如何處理有關的期望，和怎樣建立彼此的親密關係。

處理情緒勒索，蘇珊‧佛沃在撰寫《情緒勒索》一書中提出要建立界線，即雙方應清楚明白自己的需要，並各自為自己的情緒負責，使彼此的需要和情緒分出界線。以上述的媽媽為例，若她需要讓人覺得她是一名好媽媽，她可以為自己的需要努力；但當努力落空時，她就要去處理自己未能做「好媽媽」的困擾，如重新認知「好媽媽」並不一定是孩子學業有成，只要她盡了力幫孩子面對成長和接納孩子的限制，便是好媽媽。

承擔父母期望易被拖垮

孩子努力讀書後仍無法及格或達至理想成績，本身已承受不少壓力與情緒；孩子要面對和處理自身的失望與情緒，不應再承擔父母期望而來的情緒，不然孩子就有可能被拖垮。若孩子不需承擔父母的情緒，就能集中心力來處理自己的問題。

因此，父母與孩子有清晰的界線，各自為自己的情緒負責，反而會讓彼此關係更親密。筆者曾遇上一案例，有個孩子逃避上學，媽媽每天不斷苦勸孩子上學而哭哭啼啼，希望孩子明白自己的擔憂，孩子卻常常一言不發，完全不作反應。後來媽媽心灰意冷，開始重新整頓自己的生活和工作，經過一段時間後人也平和起來，結果二人關係反而開始改善。筆者與孩子傾談時，孩子表示關心媽媽，只是媽媽不明白他的想法和情况，為避免爭執而選擇閉口不言。當媽媽的情緒平復和懂得自我照顧後，孩子不用再花心力處理媽媽的情緒，讓他有更多的精神空間思想自己想要什麼。留家半年後，孩子嘗試按興趣參加不同的短期課程，後來又決定就業，因工作的需要還在公開大學取得學位。從這例子可見，情緒獨立、懂得自我照顧的父母，最有心力去陪伴而不勒索孩子，讓孩子有更寬闊的成長空間。