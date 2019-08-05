醫學滿東華：乳房抽針 粗幼要識分

【明報專訊】李小姐（30歲）近日發現右邊乳房有腫塊，感到擔心；因母親及姨母曾確診乳癌，醫生建議她盡快照超聲波及抽組織檢查。

陳太（58歲）與朋友一起去做身體檢查，驗血及身體檢查均正常，唯獨是乳房X光造影檢查顯示左邊乳房有不規則形狀，懷疑是惡性的微小鈣化點，建議抽針檢查組織。

李小姐和陳太都有很多疑問，究竟抽針檢查是什麼？

●為什麼要做乳房抽針？

乳房抽取組織檢查是診斷乳癌的唯一可靠方法，但並不代表一定患有癌症。

●什麼情况下，醫生會建議做乳房抽針檢查？

‧自行或醫生臨牀檢查時發現乳房腫塊，懷疑患有乳癌

‧乳房造影、超聲波造影或磁力共振有可疑的發現

‧乳房皮層凹陷或凸出、呈橙皮樣變化，乳頭下陷、損傷或出血水，腋下出現腫塊或淋巴結發大

發現硬塊 宜粗針穿刺較準確

●不同類型的活組織檢查有什麼分別？應怎樣選擇？

最不具入侵性的檢查是幼針穿刺，針頭非常幼小。較入侵性的檢查是粗針穿刺，通常都配合自動彈射切片槍以方便操作，需局部麻醉。兩者區別在於粗針穿刺取得的是一片片組織，而幼針穿刺所抽出來的是小量細胞，準確度不及粗針。如果X光造影、超聲波或臨牀上找到硬塊，通常選擇粗針穿刺，因它能提供足夠的組織，以分辨癌細胞的種類及其對藥物的反應；若懷疑是水囊等良性情况，則可考慮抽幼針。

●為什麼有些抽針要用超聲波引導，有些則用X光造影引導？

X光造影的長處是看到鈣化點，所以如果抽有懷疑的鈣化點，需要用X光立體定位儀器引導，做立體定位組織檢查；乳房超聲波則可分析造影上所見的陰影性質，例如究竟是水囊還是腫瘤，所以超聲波發現懷疑病變，則要用超聲波引導下抽針。

●抽粗針檢查的過程是怎樣的？

檢查在局部麻醉下進行，病人完全清醒。醫生會先在乳房腫塊旁的皮膚注射麻醉藥，於小切口抽取組織作化驗，通常抽取2至4個樣本。病人當天即可回家，一般毋須縫針，傷口幾天後癒合。

●抽針可能有什麼風險或併發症？

‧穿刺部位出血，形成血塊或瘀青

‧傷口感染

‧局部麻醉藥過敏反應（罕見）

‧經胸腔穿刺引致氣胸（罕見）

●化驗報告可以出現什麼結果？

抽針檢查後，由病理學家在顯微鏡下檢查組織，尋找異常或癌細胞。即使化驗報告顯示正常或良性變化，主診醫生仍需考慮放射科醫生對影像的評估與病理學家對組織的評估是否脗合，否則可能需要再次抽針或手術切除，以獲取更多組織作進一步評估。如果發現癌細胞，病理報告將包括有關癌症本身的特性，例如癌症類型，以及是否對體內某些激素呈陽性或陰性反應，然後醫生可制定最適合病人的治療計劃。

李小姐接受了超聲波引導抽粗針檢查，幸好化驗報告顯示乳房硬塊屬良性纖維腺瘤，毋須切除。但由於她有家族遺傳，屬於乳癌高危群組，所以應定期接受檢查。

陳太接受了立體定位組織檢查，化驗報告發現惡性組織，需要動手術。幸好及早發現，可以選擇做保乳手術，手術後配合放射治療，減低復發風險。

文：吳詠淇（東華三院放射診斷科副顧問醫生）