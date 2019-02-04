衛生處方：含禁藥減肥產品 食到入ICU

運動飲食——要控制體重，最有效和持久的方法是均衡飲食和做適量運動。（RyanKing999@iStockphoto，模特兒與文中提及疾病無關）

【明報專訊】現今流行「瘦身」，認為苗條的身材就等於美麗和健康。尤其夏天已到，很多人會尋找快速減肥的捷徑，例如服用減肥產品，希望盡快瘦身穿短衫短褲。然而，市面上減肥產品五花八門，包括健康補充品、減肥咖啡、減肥茶等，有些產品更可能含有未標示或禁用成分，可引起不適及嚴重副作用。其實，食減肥產品瘦身是否值得？市民應怎樣選擇？

在2014至2018年，衛生署共接獲99宗與服用減肥產品相關的中毒個案。受影響人士介乎15至54歲（年齡中位數為26歲），當中97人為女性（98％）。最常見中毒病徵為精神徵狀（47宗個案，47.5%），例如幻覺和妄想；其次是心血管系統的病徵（32宗，32.3%），包括胸口不適和心悸等。其他徵狀包括頭暈、癲癇、甲狀腺功能異常、電解質失衡等。99名受影響人士中，86人（86.9%）需入院接受治療，3人（3%）更需入住深切治療部。值得注意的是，這些個案可能只是冰山一角，不排除有些病人因不同原因而沒有求診。

西布曲明 增心血管病風險

99宗個案中，不少是同一時間服用多於1種產品。調查過程中，86宗（86.9%）個案能提供剩餘減肥產品樣本作進一步化驗，而所有樣本皆驗出含有未標示或被禁用的藥物，包括西布曲明（56宗，56.6%）、瀉藥成分（47宗，47.5%）、利尿劑（29宗，29.3%）及動物甲狀腺組織（25宗，25.3%）等。

以上幾種藥物，可對身體引起不同程度的副作用。西布曲明可抑壓食慾，但由於可導致嚴重心腦血管副作用，包括血管擴張、心律不齊、高血壓、心肌梗塞及中風，因此藥劑業及毒藥管理局自2010年11月2日已取消所有含西布曲明的產品註冊。

動物甲狀腺組織含有多種甲狀腺荷爾蒙，有增加甲狀腺功能亢進和心血管系統併發症的風險，如頭痛、失眠、怕熱、心跳過速、心悸和心律不齊。利尿劑則是處方藥物，可引致低血壓、電解質流失和不平衡等；過量服用更可導致脫水、癲癇、腎臟受損、不省人事甚至昏迷。

由於互聯網及社交平台的普及，大部分涉事減肥產品（58宗，58.6%）是透過網絡或流動應用程式購買，另外15宗 （15.2%）在本地商店購買，17宗（17.2%）則在內地或海外購買。

市民若不想因減肥引致嚴重副作用，必須使用正確方法。首先，要評估自己是否肥胖，可使用體重指數（Body Mass Index，BMI）計算，方法是將體重（公斤）除以身高（米）的平方。對於本地生活的中國籍成年人，BMI 23至24.9屬超重，25或以上則屬肥胖。在70宗成功取得病人相關資料個案中，40宗（48.8%）的BMI在23以下，顯示這些人實際上不屬於超重或肥胖。

要控制體重，最有效和持久方法是均衡飲食和適量運動。根據健康飲食金字塔的原則，適量進食5種基本食物種類（即榖物類；水果類；蔬菜類；肉類和魚、蛋及豆類；奶和奶製品），並盡量減少油、鹽、糖的攝取。運動方面，定期做體能活動不但可改善心肺功能，減低患上多種慢性疾病的風險，而且有助維持適當的體重及保持骨骼、肌肉和關節健康。成人每星期應最少5天做不少於30分鐘的中等強度體能活動。假如你真的考慮服用減肥產品以控制體重，應先諮詢家庭醫生的意見。

文：黃建豪（衛生署衛生防護中心高級醫生（環境衛生及毒物安全監察））