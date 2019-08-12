高濃度氣體致呼吸衰竭 催淚彈攻室內可攞命

飄入民居——警方早前於黃大仙民居旁施放催淚彈，催淚煙飄入民居，沒有防護裝備的市民吸入，身體會出現不適反應。（資料圖片）

【明報專訊】催淚彈連珠爆發，香港人都流着淚。它們不單射上屋苑平台，更投到商場門口、港鐵站口。就算並非在前線抗爭的市民，亦會面對催淚煙來襲。醫生直指，若催淚彈投入室內，催淚氣濃度大增，可引致呼吸衰竭而死亡。

下班回家、外出晚飯，甚至安坐家中，都可能吸入催淚煙，當中的化學物質是否只會短暫刺激眼鼻？會否有其他後遺症？誰人高危？

警方早前公布，自6月9日至8月4日晚，施放約1000枚催淚彈；而在8月5日「三罷」及七區集會當天，共施放800枚催淚彈。

催淚彈射死人有先例

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，如不當使用催淚彈，可導致死亡。他舉例在中東巴林，有防暴警向室內投擲催淚彈，令空氣中的催淚煙濃度大增，導致一人死亡，「催淚煙令氣管水腫，阻塞呼吸道，引起呼吸衰竭」。另外在尼泊爾，曾有示威者遭催淚彈近距離擊中頭部，致頭骨爆裂死亡。

據學術刊物Journal of Forensic Sciences在2016年的文章，一名41歲男士於敘利亞內戰中遭催淚彈擊中，入院10天後死亡。電腦掃描發現，催淚彈膠囊射進其面部，頜面部軟組織嚴重損傷，頜面骨及鼻骨骨折，最終因敗血性休克而死。研究指出，以上意外罕見，但足證若不嚴格按照指引使用催淚彈，可嚴重威脅性命。

眼痛刺鼻 呼吸道灼熱 作嘔肚瀉

催淚煙內有什麼化學成分？許樹昌表示，當中包括有機化學物質氯苯乙酮（CN）及鄰氯代苯亞甲基丙二腈（CS），能刺激人體黏膜及神經線，導致眼部、呼吸道及皮膚不適。他指出，催淚彈爆發約20秒後，接觸氣體的人士便會出現急性徵狀，如雙眼刺痛、流眼水及鼻水、呼吸道灼熱等，即使清洗身上接觸氣體的部位，徵狀仍會維持約1小時。

部分人吸入催淚煙後，還會作嘔或肚瀉。許樹昌解釋，「接觸催淚煙時，吞口水可能令部分化學物質落至食道及胃部，刺激黏膜，會有作嘔的感覺。」香港急症科醫學院院長蕭粵中補充，催淚彈的化學物質令全身出現過敏反應，加快腸道蠕動，引致肚痛腹瀉，但此情况並不常見。

未及時清洗 增白內障青光眼風險

催淚彈亦可能導致後遺症。蕭粵中表示，部分人接觸催淚煙後，出現過敏性皮膚炎，如皮膚紅腫、水疱等；以水疱為例，一旦處理不當或會引致傷口感染，「不可以說是催淚彈的直接影響，但存在間接影響」。

許樹昌指出，催淚煙刺激眼結膜及眼角膜，導致眼部不適；有研究文獻指出，一旦催淚劑入眼而未及時清洗，會影響眼部的黏膜及組織，增加日後患白內障及青光眼風險。

文：鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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