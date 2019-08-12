高危一族：老幼抵抗力弱 催淚煙影響更嚴重

【明報專訊】警方於民居及安老院附近投放催淚彈。有網上片段顯示，小孩接觸催淚煙後掩面嚎哭。沒有防護裝備的平民吸入催淚煙，身體會否有更劇烈的反應？誰是高危？

兒童 致嚴重氣喘、過敏性皮膚炎

許樹昌指，催淚煙加入溶劑，密度高於空氣，因此經發射後，催淚煙會下沉至地面，矮小的幼童會吸入較多催淚煙。

蕭粵中表示，由於兒童發展尚未成熟，心肺功能及抵抗力較弱，吸入催淚煙時較易出現因煙熏所產生的氣喘，「不論是小孩或老人，對於外來刺激或疾病所帶來的影響，抵抗能力都較低。如果出現氣喘，其影響及嚴重程度會較一般人高」。他指出，由於兒童的皮膚相對體重的比例較高，一旦皮膚接觸催淚煙，出現過敏性皮膚炎，影響較成人嚴重。

長者 誘發急性氣管炎、哮喘長咳

許樹昌表示，部分長者患有長期呼吸道疾病，如慢性氣管炎、肺氣腫、哮喘等，如吸入催淚煙，容易誘發急性氣管炎或哮喘發作。催淚煙刺激氣管，會引致咳嗽，「可致咳嗽持續1至2個星期，可能要用上氣管速舒張劑，甚至含小量類固醇的吸入劑，幫助氣管短暫消炎」。

鼻敏感患者 持續喉嚨痕、咳嗽

許樹昌表示，吸入催淚煙後，化學物質刺激鼻黏膜發炎，產生更多分泌，「有好多鼻水，部分鼻水儲在鼻竇，當鼻竇的水滿了，便會向後倒流，令患者持續喉嚨痕癢及咳嗽。部分人需服藥收乾鼻竇分泌，以及使用消炎噴鼻藥」。

孕婦 對胎兒或有負面影響

蕭粵中表示雖然未聞有研究指孕婦吸入催淚煙後誕下畸胎，但亦存有一定的健康風險，「如果孕婦吸入催淚煙後有嚴重反應，如呼吸困難、過敏，影響血壓，不排除對胎兒或多或少有負面影響」。

不論是前線抗爭者抑或路人，許樹昌提醒，接觸催淚煙後如持續感到呼吸繃緊、呼吸困難及氣喘，應盡快求醫。醫生處方氣管舒張劑或含小量類固醇的二合一吸入藥物，具消炎及24小時氣管舒張藥效。