拆彈謬誤：多次中彈 不會產生「抗體」

【明報專訊】網上不時流傳有關應對催淚彈的資訊，到底內容孰真孰假？

蕭：蕭粵中 許：許樹昌

問：中了幾次催淚彈後，感覺愈來愈適應，身體傷害會否相對減少？

許：此說法不符事實，有研究指人體即使接觸小量催淚煙後，黏膜都會受到刺激。翻查資料，警方於「612」使用的催淚彈有CS成分，據研究顯示，CS濃度只需每立方米0.004毫克，已能刺激眼部黏膜，而警方現時發射催淚彈後，周邊範圍的CS濃度大約為每立方米4至20毫克。不論接觸多少次催淚煙，人體亦不會愈來愈適應，同樣引致身體傷害。

梳打水冲洗可傷皮膚

問：以鹼性液體清洗受催淚煙接觸的部位，如梳打粉與水混合成鹼性梳打水，是否比清水更有效？

蕭：此方法不理想，若鹼性濃度太高，有可能傷害皮膚；而且不排除鹼性液體接觸催淚化學物質後，會產生熱量或化學反應。不建議用中和方法，用清水清洗便好。

檸檬片不能化解化學物質

問：傳聞吸入催淚煙後，口含檸檬片有助紓緩不適，是否真確？

蕭：未曾聽聞有關做法，效果成疑。可能是因為催淚煙會產生胸口作悶的感覺，檸檬的酸味刺激味蕾，因而紓緩不適感覺，但不能化解催淚煙的化學物質。