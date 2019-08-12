醫言有理：眼腫腳腫 提防腎病綜合症

【明報專訊】媽媽發現8歲兒子小明突然雙眼浮腫，雙腿並且有水腫現象。檢查結果顯示，小明的尿液含大量蛋白，最後確診「腎病綜合症」（Nephrotic syndrome）。

「腎病綜合症」患者經尿液排出大量「蛋白質」，每日超過3.5克，主要是「白蛋白」（Albumin），因此使血液的白蛋白水平下降至30g/L以下（hypoalbuminemia）；這令血液「滲透壓」（Osmotic pressure）下跌至低水平，大量水分因而從血管流失至周邊組織，導致全身出現水腫現象（Oedema）。

兒童成人病因有別

「腎病綜合症」的常見病因是「急性腎小球發炎」，屬「自體免疫系統疾病」（Autoimmune disease）的一種。兒童的病理變化多是「最小變化疾病」（Minimal change disease），成人個案則三成屬「繼發性」情况（Secondary disease），本因包括「糖尿病」（Diabetes mellitus）、「澱粉樣變性」（Amyloidosis）及「系統性紅斑狼瘡」（Systemic lupus erythaematosus）等毛病。「腎穿刺活檢」（Renal biopsy）有助診斷。

「腎病綜合症」的主要病徵是「蛋白尿」（Proteinuria）及水腫，大量蛋白質經尿液流失，主要是「白蛋白」，其他還有「血凝固抑制蛋白」（Clotting inhibitors）、「免疫球蛋白」（Immunoglobulin）及各種「激素攜帶蛋白」（Hormone carrier proteins）。缺少白蛋白，可引致「低血量」狀態，最後誘發「急性腎功能衰竭」（Acute renal failure）；其他併發症還包括「激素流失」及「高血脂」（Hyperlipidaemia），「動脈粥樣硬化」（Accelerated atherosclerosis）風險亦增加，並且容易出現「靜脈或動脈血栓」（Venous or arterial thrombosis）及「肺動脈栓塞」（Pulmonary embolism），患者相對較容易受感染。

戒鹽有助減少水腫

治療「腎病綜合症」，可使用「血管緊張素轉換酶抑制劑」（Angiotensin-converting enzyme inhibitor）或「血管緊張素受體阻滯劑」（Angiotensin receptor blockers），降低「腎小球內血壓」（Intraglomerular pressure），有助減少蛋白經尿液流失，紓緩水腫；又建議戒鹽，加上小心使用「利尿劑」（Diuretic），亦可減少水腫。個別病者或需要服用降膽固醇藥或用其他免疫系統抑制劑（Immunosuppression），或可加速腎臟康復；其他還有抗血凝藥物，可減少血管栓塞的機會。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）