狂追新聞 傷心失眠 脾氣暴躁 香港人係咪有病？

【明報專訊】反修例風波持續，社會紛爭不斷，無論抱什麼立場、身在現場與否，目睹衝突場面都會有不同的情緒湧現，甚至迎來一個又一個的無眠夜。情緒大上大落，應如何處理？懷疑患上情緒病，需要睇醫生嗎？醫生提醒大家，要幫到自己才能幫助別人和社會，情緒問題絕對不容忽視。

■問醫生

◆麥：麥基恩（精神科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■一嬲就打人，可控制嗎？

問：遇上令人憤怒的情况，如何控制衝動情緒？

鄭：Impulse control（衝動管理）對我們日常生活十分重要，例如你與人吵架，火冒三丈，想也不想就打人一記耳光；或逛街時看到很喜歡的東西，雖然很昂貴但也衝動地買了回家，後果可大可小。因此，如何控制衝動極之重要。

很多人聽說過如何管理衝動：什麼都不要做，深呼吸，由1數到10，這個方法的確有效，可以嘗試令衝動這個本能反應停下來，讓大腦再次運作，回想前因後果，才去決定有什麼行動。

不過，在衝動當刻，大家未必會想起這個方法。所以，日常要多練習，例如在收到短訊時，停下來實踐。另外，為自己錄下短片，短片中說一遍衝動管理的做法，然後不時拿出來觀看，影像在大腦中會發揮作用，亦可以隨身攜帶一些小飾物，衝動時拿出來提醒自己。

■看衝突場面後茶飯不思，不正常？

問：經常看見／身處衝突場面，對情緒有什麼影響？

麥：近日香港發生很多社會衝突，而且維持了一段相當長時間，由於多數是負面新聞，大家一定有情緒反應，嚴重程度因人而異。有人看了之後會緊張，輕則心跳加速、手震；重則驚慌，甚至影響生活，茶飯不思、失眠等，但一般都不會導致精神錯亂。

大家可先嘗試幫自己靜下來，停一停，做一些鬆弛運動，例如慢慢深呼吸，重複做幾分鐘，可減低心理的緊張反應。或者做些放鬆肌肉運動：先握緊拳頭再慢慢放鬆，持續做十多分鐘，通常便會慢慢放鬆下來。如果情况沒有改善，就要向人求助，可先找家庭醫生、輔導人員，有需要就轉介心理或精神科。請緊記，有動機去求助不是懦弱行為，乃是有勇氣的表現。

若本身是比較情緒化的人，更會有強烈焦慮、憂鬱，當出現可能會傷害自己的行為，必須向人求助。

■有陰影怕出街，患創傷後遺症？

問：看新聞後，出街心驚膽跳，會否患上創傷後壓力症候群？

麥：若身在現場，被一些突發事情「嚇親」，可視為創傷。假如出現心理或生理上的病徵，例如心情緊張、肌肉繃緊、心跳加速、手震冒汗、頭暈眼花、大小便頻密、失眠或變得嗜睡、無胃口或暴飲暴食，總之與正常生活脫節，影響日常生活，甚或影響了人際關係，就需要求助。如果在相隔一段時間後依然有嚴重的陰影，便可能是患上創傷後遺症。

小部分人即使不在現場，只是觀看電視，也感同身受，像受到同樣的創傷。例如蘭桂坊人踩人事件，有人因觀看現場片段，情緒受到很大影響，結果需要求醫。

■不停追看新聞 = 強迫症？

問：不停追看新聞，無法集中工作，是患上強迫症嗎？

麥：停不下來是否病態？不能妄下定論，因為社會發生這麼大的事件，有好奇心或想知道事件會否影響日常生活，追看消息也屬正常。強迫症患者在理性上明白，但控制不了自己的思想和行為，加上影響到日常生活，就應求助。假如確診是強迫症，醫生會處方血清素一類的藥物，切記要按醫生指示服用足夠的藥物完成療程，以免適得其反。

■低落情緒影響生活需求醫？

問：看新聞後情緒受困，是否患上抑鬱症？

鄭：看到衝突場面後有情緒反應，如憤怒、傷心、無助，甚至有時會失眠、做事沒有動力，都是正常。但究竟什麼時間才要去看醫生呢？我們可以循「時間、地點、人物」3方面去評估。

時間：如果一日內大部分時間也有這種情緒，導致不能做其他事情，或者持續的時間很長，維持兩至三個星期，就需要諮詢醫生意見。

地點：如在家中、公司，或跟朋友外出，在不同的場合也有情緒反應，也應考慮求醫。

人物：如果有傷害自己或別人的念頭，必須找醫生協助。或發現自己與別人的關係，尤其是親戚朋友有很明顯的變化，也可能考慮諮詢醫生意見。當自己或別人發現自己有問題，也應考慮求診。

文：李欣敏

插圖：謝偉豪

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

想現場直擊「唔使睇醫生？」，可登入health.mingpao.com