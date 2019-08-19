知多啲：看元朗打人報道 驚恐患者無法上班

【明報專訊】近日社會衝突愈演愈激烈，本身患有情緒病的人，病情容易反覆。精神科專科醫生麥基恩指，近日，很多病人要求提早覆診，說病情變差了，緊張、心跳加速、失眠不安的情况增加。他們大都沒有到過衝突現場，只是觀看有關資訊已受影響。一晚半晚失眠不太要緊，但長期失眠對健康的影響很大。最常見導致情緒病復發原因，除了病人突然停藥外，就是連續幾晚失眠，因此必須正視。

家庭醫生鄭志文亦指，有一名患有驚恐症的病人，害怕乘車，尤其過隧道，每次過隧道前都要下車，接受治療後逐漸康復中；但在看到「721」元朗西鐵站打人事件後，病情再次變得嚴重，完全無法到車站乘車上班，需夤夜找臨牀心理學家治療，可是情况並不理想，翌日還是不能出門上班，需要轉介專科醫生作進一步治療。

「你有壓力」好過「你有精神問題」

當身邊人情緒失控，如何「急救」？鄭志文指出，如果對方有傷害自己的行為，需要在安全情况下阻止對方。而另一個看似簡單，但其實需要技巧的就是聆聽，實際上專注地聆聽，為別人分擔情緒也十分有效。不過他提醒，做任何事也要先充實自己，情緒急救也是要經過訓練才可以實踐，首要條件是要在安全情况下進行。

而要說服情緒受困的人求醫也不容易。麥基恩教路，比直接指出當事人有精神問題，嘗試說他可能有壓力，對方較容易接受。因為「精神問題」會令人理解為他內在有問題，而「壓力問題」則是受外在因素影響，因此換個說法會令他們較願意去求助。

只看文字報道 減情緒影響

常言道：「預防勝於治療」，情緒病來襲前我們有沒有方法先下手為強？麥基恩指，要保持精神健康，要作息定時、有充足睡眠和恆常運動等，一些較靜態的運動，包括瑜伽、太極等，都對放鬆心情很有效。如果發現自己很容易受外界壓力影響，不時情緒緊張，就應停一停，不要逞強，亦千萬不要諱疾忌醫。他指出，如看到新聞報道感到不安，可看少一點較容易牽動情緒、留下深刻印象的影片和圖片，只看文字報道，減低對情緒的影響，或者可以請家人看完後說給你聽，以及等心情較好時才觀看。另外，亦應避免在睡前半小時觀看有關畫面，以免影響睡眠質素。

「不要自責太多。」鄭志文表示，有些人責任感很重，認為自己是社會一分子，一定要出一分力，不能接受在紛亂的局面中，還去看喜劇、做運動、娛樂，「這個想法未必正確，可能需要分配好時間，要幫到自己才能幫到別人和社會」。