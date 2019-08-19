石榴皮煲水止瀉 亂飲招胃痛

亂用傷胃——石榴皮具有一定止瀉作用，但不是對所有腹瀉都有治療效果。亂用，輕則停用後繼續腹瀉，嚴重者或加劇患者的胃炎、胃痛等問題。（勞耀全攝/明報製圖）

【明報專訊】暑假外遊，美食當前難忍口，但滿足口腹之欲的同時，肚皮開始投訴。一兩次腹瀉，不少人認為是小事，毋須求醫，坊間偏方教用石榴皮乾煲水止瀉。

註冊中醫表示，石榴皮乾能治療食物不潔所引致的腹瀉，但其他因素引致的腹瀉，亂飲隨時會引起胃痛，必須慎用。

腹瀉5成因 天氣變化最常見

腹瀉，很多人都會第一時間認為是不潔食物引致，但註冊中醫施德享表示，腹瀉成因眾多，在中醫角度可分為5種不同原因：

‧外邪入侵

當天氣出現變化，而身體無法適應時，便會引致生病（即六邪），由暑濕、寒濕、濕熱等因素所形成，其中一個徵狀是腹瀉。

‧傷食

與飲食有關，包括進食過多食物、生冷食物或受污染的食物所引致。

‧肝鬱脾虛

因心情變差而引發的腹瀉，包括西醫常說的腸易激綜合症、考試前因緊張而引發的腹瀉。

‧長瀉脾虛

常見於體質較虛弱的人士身上，會引起腹瀉之餘，亦會出現腹痛。

‧腎虛腹瀉

常見於長期病患的身上，特點是在天亮前、大約清晨四五時便出現腹瀉。

在這5種腹瀉成因中，施德享稱以第一種、因天氣變化而引致的腹瀉最常見，其次才與飲食有關，「尤其是夏天炎熱，大家經常躲在冷氣間，會令身體更容易受六邪影響，相對其他季節，更容易出現腹瀉」。

石榴皮可抗菌 針對傷食問題

出現腹瀉的成因多，單使用石榴皮乾又是否能達到止瀉的作用？施德享表示，這個偏方或許能令腹瀉次數減少，但並不是所有腹瀉徵狀的靈丹妙藥。「石榴皮是中藥的一種，頗為常用，主要用於治療腹瀉、大便出血、脫肛、氣虛肺癆等，亦會用於治療筋骨問題，例如行動不良，甚至半身不遂。此外，由於性味酸澀，所以有一定抗菌作用，能夠抑制細菌生長。」

雖然石榴皮乾具有止瀉功效，但施德享解釋，石榴皮乾主要用於傷食引致的腹瀉，即是由痢疾、霍亂這一類由病菌所引致的腹瀉才能有效治療。「引致腹瀉的成因大致上有5種，石榴皮主治傷食腹瀉問題，對於由其他問題引致的腹瀉，最多只能減少其次數，卻不能治療根本病因。而這些非傷食病人減少服用石榴皮乾水後，更可能繼續被腹瀉問題所困擾。加上石榴皮乾本身帶酸性，對胃黏膜有一定刺激，如患者本身有胃炎、胃痛的問題，有可能加劇痛楚，必須慎用。」

輕微腹瀉，不想求診又想止瀉，施德享建議不少方法，包括飲用暖水以補充水分，同時禁止進食質地較硬的固體食物等。

熱灸暖化腸胃 按穴紓緩

此外，可利用熱灸的方式，於神闕穴（即肚臍）上加熱，可減少濕熱、暖化腸胃；或可嘗試按壓足三里穴5分鐘，同樣有紓緩腹瀉的效果。至於短時間多次腹瀉以致全身乏力，無法動彈的病人，利用石榴皮來暫時止瀉，又是否可行？「當然這個做法亦未嘗不可，但在止瀉之後，最好求診以了解真正病因，才是消除腹瀉的最佳方法。」

文：勞耀全

編輯：梁小玲

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