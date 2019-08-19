e代精神：多角度觀察 別以顏色入罪

【明報專訊】疾病分類學（Nosology），顧名思義，就是一門將各類疾病作有系統分類的學科。疾病分類的原則，是根據病因、病理，組織形態、解剖等作出分類。比如世界衛生組織，每10年便會修訂一次《國際疾病分類》，目的就是讓世界各地（美國除外，有自己的一套）的醫療機構建立診斷的基礎，更是公共衛生組織統計發病率的標準，亦為保險行業作理賠的依據。

可是，上世紀的疾病分類礙於對生物學沒有足夠的理解，很大程度上不能反映病與病灶之間的確實關係。例如，因為早年沒發現瘋狗症之病原體，當時只是根據一些早期徵狀，把這種被狗咬過之後的行為變異，分類為精神病之一種；又因缺乏對人體新陳代謝之認識，沒有區分一型和二型糖尿病，令單一治療在同樣被診斷為糖尿病的不同患者，出現天淵之別的反應。

硬歸類分化社會 無助理性討論

科技進步，很多疾病分類已很清晰，比如透過血液化驗便能知道求診者有沒有糖尿病； 做心臟電腦掃描便知道患者有否冠心病。可是在精神科的領域，各種行為心理病的分類依然模糊。比如精神分裂病（出現幻覺和妄想）和躁狂抑鬱症（情緒徘徊高漲和抑鬱兩極）看似風馬牛不相及，但在臨牀上，確有大量患者同時出現兩種病之不同輕重程度病徵，以至醫學界採納向度的取向（dimensional approach），把這類看成一個光譜（Spectrum），即不同病者有不同傾向，以至各個傾向亦有不同輕重之分，好比形容一種味道，用品酒師的語言，某酒有很重花味和少許木味等。若硬要把某患者歸類為某一種病，那是過分依賴類別取向（categorical approach），而忽略當中一些細節分別，導致妄下判斷，治療不能個人化。

現代社會，人都喜歡分類，如把自己歸為黃或藍，非黑即白。套用疾病分類學曾經面對過的困難，不難理解，說自己黃的一群不可能想法價值觀完全一致，說是歸藍的取態與判斷亦不可能一模一樣。常見撐什麼的請進群組、反對什麼的請自動unfriend退出之呼籲，若只把個別突出之人士之言行亂扣某一派帽子，只會令社會分化，無助理性討論，更莫說凝聚力量，共建和諧。

精神科的診斷，都是靠醫生經驗，透過和病者長期的接觸和了解。看人亦然，要多角度觀察，別以顏色入罪，別讓深交多年的朋友因為一場社會運動而決裂。

文：傅子健（精神科專科醫生）