知多啲：益生元 不被消化 成腸菌「大餐」

【明報專訊】益生元（prebiotic）是益生菌所需的營養，能促進益生菌生長。益生元是一些不被消化吸收的食物，如蔬菜水果中的植物纖維，因為不被消化，進入腸道就成了腸菌的「大餐」。

來源：香蕉、洋葱、豆類、露筍等