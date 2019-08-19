BEAUTY & STYLE / FITNESS

PAST ARTICLES

知多啲：益生元 不被消化 成腸菌「大餐」

文章日期：2019年08月19日

【明報專訊】益生元（prebiotic）是益生菌所需的營養，能促進益生菌生長。益生元是一些不被消化吸收的食物，如蔬菜水果中的植物纖維，因為不被消化，進入腸道就成了腸菌的「大餐」。

來源：香蕉、洋葱、豆類、露筍等

RELATED

MORE