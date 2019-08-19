【明報專訊】■2017年頭號殺手——不良飲食

吸煙？心臟病？戰亂？2017年，導致死亡的主要原因是什麼？由全球過百名研究員組成的國際組織Global Burden of Disease 2017 Diet Collaborators，在醫學期刊《刺血針》刊登研究報告指出，不良飲食習慣共導致1100萬人死亡，佔所有成年死亡人數的22%，遠超過吸煙等其他風險；若改善飲食，可以將死亡人數減少五分之一。

導致死亡的不良飲食習慣，主要是高鈉，以及攝取不足全穀麥類、蔬菜和堅果。研究發現，不論貧富地區，大多數人都沒有按照健康飲食指引。因不良飲食習慣致死的人當中，以心血管疾病人數最多，佔1000萬人，癌症有91萬人，二型糖尿病則佔33.8萬人。

資料來源：The Lancet、英國國民保健署

■一粒止痛藥可致車禍

酒後不應駕駛，人所共知；但很多人忽略藥後駕駛的危險，一粒止痛藥、一口咳藥水或抗敏感藥，都可能令人肌肉鬆弛、昏昏欲睡、反應遲緩。無論是醫生處方藥物或是非處方成藥，都可能出現令人疲倦、視力模糊、頭暈、集中力或注意力減退、惡心等徵狀，這些藥物副作用可在服藥瞬間出現，持續數小時至翌日，所以服用後不要駕駛和操作重型機械。須提防的藥物包括：

‧鴉片類止痛藥

‧含可待因的止咳水

‧抗過敏藥，如抗組織胺

‧安眠藥

‧肌肉鬆弛劑

‧止瀉藥

‧暈浪丸

‧精神科藥物

‧抗焦慮藥物

‧抗癲癎藥

資料來源：美國食品藥品管理局（FDA）

■解構五臟六腑

香港公共圖書館及香港大學醫學院合辦健康講座，由西醫解構腎臟，中醫講解五臟六腑與健康關係。

◆「五臟六腑知多點」講座

日期：9月7日（周六）

時間：上午10:00至中午12:00

地點：香港中央圖書館地下演講廳

題目及講者：

1. 認識你的腎臟：馬錦文（香港大學內科學系名譽臨牀助理教授）

2. 中醫五臟六腑與健康：羅翌（香港大學中醫藥學院講師，普通話主講）

報名：8月23日起於www.med.hku.hk/publiclecture網上登記，或到中央圖書館1樓資訊服務櫃枱索取入場券

查詢：2921 0285（中央圖書館）；3917 9212、3917 9994（港大醫學院）