知多啲：每月自我檢查 及早診斷增治癒率

【明報專訊】及早診斷，乳癌治癒率超過80%，所以女士們要每個月自我檢查乳房及定期接受婦科檢查，及早發現乳癌徵兆：

‧乳房：

形狀或大小改變、皮膚出現點狀凹陷或呈橙皮狀、有任何硬塊

‧乳頭：

縮陷、流出分泌物或出血

‧腋下：

腫脹或淋巴結發大