知多啲：每月自我檢查 及早診斷增治癒率

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文章日期：2019年08月19日
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【明報專訊】及早診斷，乳癌治癒率超過80%，所以女士們要每個月自我檢查乳房及定期接受婦科檢查，及早發現乳癌徵兆：
‧乳房：
形狀或大小改變、皮膚出現點狀凹陷或呈橙皮狀、有任何硬塊
‧乳頭：
縮陷、流出分泌物或出血
‧腋下：
腫脹或淋巴結發大
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