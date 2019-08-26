譚談健康：細蚊仔闖大禍——登革熱

【明報專訊】菲律賓爆疫情

菲律賓爆發登革熱疫情，本年至今已導致超過600名患者喪命。菲律賓衛生部表示，今年1至7月，全國已有16萬多人患上了登革熱病，比2018年同期大幅增加九成。衛生部長也發表聲明，宣布登革熱為全國性流行病，以便政府和官員可利用特殊的應急基金來應對疫情。

登革熱病是由登革熱病毒引起，由白紋伊蚊傳播；病毒共有4種不同血清類型，每一類型均可引起登革熱病或重症登革熱（又稱登革出血熱）。病人染上登革熱之後，一般會發燒、頭痛、肌肉及關節痛、惡心、出疹。亦有一些人在感染登革熱病毒後沒有明顯的病徵，有些人只有輕微的發熱。登革熱也可引起併發症，嚴重者會面部發紅、持續高燒、嚴重肚痛、呼吸急促、牙齦出血、缺水、皮下出血，更可能會休克或死亡。但登革熱病最重要的問題是，現階段沒有針對性的有效治療方法，更沒有特效藥物。雖然世界衛生組織致力研發疫苗，但還是在初步試驗階段，保護度並不周全，也不是完全有效。

除蚊防蚊最重要

有些研究發現，原來蚊患是我們人類歷史上的最大敵人，蚊傳染很多疾病，包括可傳染登革熱、黃熱病、寨卡、基孔肯雅熱（chikungunya）等。當中，最惡名昭彰的是瘧疾，也是其中一種非常難治癒和控制的疾病。

為何蚊患如此嚴重？原來這跟人類過度砍伐樹林有關。砍伐樹林，破壞泥土和水的循環，因而留下大量積水和靜止的水，這環境為蚊子提供了良好的成長條件；加上炎熱的天氣，蚊子得以大量滋生。另外，也因為城市化的發展，木材因常被用作燃料和建築材料，大量的樹林被砍伐，樹林的面積也因此減少了，間接令可以捕捉蚊的生物的數量因少了棲息地而減少，蚊子沒有了後顧之憂也得以大量繁衍，加深登革熱病傳播的威脅。

預防登革熱有4點要注意，第一是尋找蚊子滋生的地方，斬草除根；第二是外出要有充足準備，例如穿淺色長袖衫褲，使用驅蚊劑；第三是如有懷疑，及早求診；第四是在蚊患嚴重的地方，應該要常常噴蚊怕水，以達到驅蚊或殺蚊的功效。

文：譚國權（腎病科專科醫生）