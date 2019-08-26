骨骼「偵」奇：人工關節不生鏽 用足20年

【明報專訊】（人工關節˙下）人工關節是以合金製作，當然不會生鏽。很多人誤以為人工關節和機械人一樣是以金屬軸相連，但醫學上所使用的人工關節，是以人體關節為藍本，以膝關節為例，是由3部分組成，分別為股骨金屬假體、脛骨金屬假體，以及置於股骨和脛骨假體之間的墊片。當人工膝關節屈伸時，並非金屬之間的運動，而是金屬和墊片之間的運動；這種運動模式，除了有高穩定度外，同時將摩擦損耗減至最小。金屬假體是用合金製成，最常用的便是鈷鉻合金，它的特點是剛硬堅韌，同時具備良好耐蝕性和生物相容性，而墊片則是聚乙烯，墊片是整個人工關節中主要會磨蝕的部分，磨蝕速度隨運動量而定，但根據目前的研究結果，大部分人工關節可以使用20年以上。

局部置換 10年後或需再換

隨着醫療技術發展，現在部分病人可以選擇局部膝關節置換——半膝關節置換。這類型手術只適合較早期的膝關節退化病人，因為手術幅度比較小，而且保留了前後十字韌帶和沒受到影響的關節面，所以康復的速度也比較理想。但是，因為沒有置換的部分關節面會隨時間而退化，所以部分病人在10年後仍有可能需要接受全膝置換手術。

手術方法，大部分都是利用人工關節模具裁骨，再用骨水泥將金屬假體固定在大腿股骨和小腿脛骨上。另外，在手術期間可以應用電腦導航輔助，找出更準確的裁骨位置。

改善疼痛 可做低強度運動

在置換人工關節後，絕大部分病人都有顯著改善，其中以膝部疼痛最為明顯。但對於部分高需求人士，特別是以返回運動場比賽為目標的運動員為例，人工關節始終沒辦法承受競賽水平的運動量。另一方面，很多人在術後忽視了物理治療訓練，最關鍵是大腿四頭肌的鍛煉，如果沒有大腿肌肉的配合，即使有了新的膝關節，也沒有足夠力量去運用。研究顯示大概有63%病人在接受了全膝關節手術後可重回運動場，而半膝關節的比率則更高達90%以上。雖然大部分人仍是以低強度的運動為主，例如游水、高爾夫球等，但相比起術前寸步難行的情况，已經是差天共地了。

（續8月19日人工關節˙上，bit.ly/2MoYGaK）

文：楊旭楠（骨科專科醫生）