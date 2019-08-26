孕前產前驗基因 揪出遺傳病

多指症——多指症是遺傳病，如爸爸或媽媽任何一方攜帶致病基因，會有一半機率遺傳給下一代，圖中哥哥（左）沒有遺傳多指症，弟弟（右）則有6隻手指。（鄭寶華攝）

基因檢測——不少準父母都希望及早得知胎兒是否健康，甚至在懷孕前做各類型的檢驗。隨着基因檢測的進步，可否百分百肯定誕下一個健康的寶寶？（Mohammed Haneefa Nizamudeen、RyanKing999@istockphoto，模特兒與文中提及個案無關）

【明報專訊】「人類基因圖譜」解碼後，近年檢測基因變成了潮流商品，一個口水樣本就可以檢測癌症基因、天賦基因，甚至肥瘦基因。

孕前產前基因檢查，幾乎是現今準父母必檢項目。專家強調，孕前產前基因檢查不是水晶球，不能完全排除BB病患；而產前遺傳諮詢及輔導，應是針對為懷疑有問題的胎兒提供診斷和解決方案。

為了迎接健康健全的BB，準父母付鈔做孕前產前基因檢查前，要注意什麼？

「懷孕後，每一日都好緊張，因為不知道BB是否健康，如果早點知道，懷孕的過程會安樂許多。」第2次懷孕的吳太，在懷孕20周接受超聲波檢查，發現胎兒四肢都多出一隻手指或腳趾，夫婦倆十分擔心，「最擔心是BB不單是多了手指和腳趾，還可能有其他問題」。

了解家族病史 針對懷疑問題驗基因

婦產科醫生把吳太轉介至贊育醫院產前診斷及輔導科，為胎兒做基因檢測。香港大學婦產科名譽臨牀副教授簡適悠指出，為胎兒或準父母做基因檢測前，必須先做臨牀診斷，了解父母的病史和家族病史。

吳氏夫婦已有一名兒子，哥哥沒有多指症。當問及家族病史時，原來爸爸吳先生出生時也多出一隻腳趾，於兒時做手術切除。

「我們懷疑吳生家族的多指症，是Greig Syndrome，一種罕見的單基因遺傳病，每5萬個嬰兒中才有1個患者。」香港大學兒童及青少年科學系臨牀副教授、遺傳學及基因組學專科（兒科）醫生鍾侃言解釋，多指症以顯性方式遺傳，在一對基因上其中一個基因突變就會致病。由於孩子有一半的基因來自爸爸，而另一半來自媽媽；吳太沒有多指症基因，而吳生攜帶致病基因，他們的孩子有50%機率患多指症。這正好解釋為何哥哥沒有多指症，而弟弟得病。

鍾侃言指出，透過次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）技術，證實弟弟帶有Greig Syndrome的基因，檢查同時排除了其他導致多指症疾病的可能，「證實是Greig Syndrome，對吳生吳太來說是相對的好消息，因為Greig Syndrome較少影響智力」。

及早診斷減疑慮 提供治療方案

及早診斷令準父母減少疑慮，同時可安排相關醫生介入。在胎兒33周時的覆診跟進期間，簡醫生安排了夫婦約見骨科醫生，諮詢如何處理BB的多指症，醫生建議待嬰兒1歲後才做手術。吳太說，「約見骨科醫生後，知道大約幾時要做手術，可讓自己有少許心理準備。」弟弟現在兩個月大，即將再與骨科專科醫生商討治療方案。

吳太第2次懷孕時發現丈夫帶有遺傳疾病，夫婦倆還需要考慮日後懷孕安排。現年35歲的吳太笑言：「丈夫想要5個小朋友，我們現在考慮會不會做人工受孕。」鍾侃言解釋，吳氏夫婦如果選擇自然成孕，胎兒都有一半機率帶有Greig Syndrome的基因；如果他們想排除這個疾病，可以考慮人工受孕，配合胚胎植入前檢查，即胚胎植入前作遺傳基因診斷（簡稱PGT），避免植入基因異常的胚胎。不過，篩選胚胎令可用的胚胎數目減少，減低人工受孕的成功率。因此，兩夫婦亦要小心考量人工受孕涉及成功率、風險和費用等。

隱性遺傳病沒病徵 較難發現異常

吳氏夫婦的個案屬顯性遺傳疾病，透過詢問家族病史找到蛛絲馬迹。但對於隱性遺傳病，未必有家族病史和病徵可循，相對較難發現異常。以地中海貧血為例，大部分地貧基因攜帶者沒有任何病徵。鍾侃言指出，如父母雙方都攜帶致病基因，便有四分之一機率遺傳給下一代。簡適悠補充，地貧是亞洲地區常見的隱性遺傳病，約有5%人口是甲型地中海貧血基因攜帶者，也有3%人口是乙型地中海貧血基因攜帶者；因此，婚前檢查計劃提供的檢查項目通常包括地中海貧血。

簡適悠提到另一個案，一對準備懷孕的夫婦接受身體檢查，發現雙方都帶地貧基因，下一代有四分之一機率患上重型地中海貧血，因而轉介至產前診斷及輔導科。簡適悠留意到女方特別矮小，身高約1.43米，詳細問診下，發現其母親及3兄弟姊妹身高都不過1.5米；病人又指出自己手腕骨較常人凸出、有O形腳。於是轉介她去見鍾侃言醫生。

「當時我們懷疑是家族性遺傳骨骼問題。」鍾侃言表示，經基因診斷後，證實她的SHOX基因出現變異，確診患有肢中部異常。肢中部異常不但影響身高，患者盆骨太小亦可能影響生產過程，而透過基因診斷，就可以讓醫生與產婦及早計劃。

另外，肢中部異常的SHOX基因變異，有一半機率遺傳給下一代。鍾侃言指，如得知孩子帶有SHOX基因變異，個子較矮小，日後可以安排生長荷爾蒙治療，可增高約5至10厘米。

簡適悠強調，產前基因檢查不單是找出異常基因，也為準爸媽提供遺傳病症的詳盡資訊和風險，並安排不同的專科跟進，包括產前檢查、輔助生殖技術、出生後跟進及處理等。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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