【明報專訊】■白天常打瞌睡 腦退化響警號？

你日間會否經常打瞌睡？

美國的加州大學三藩市分校（UCSF）研究發現，日間經常打瞌睡，可能是阿茲海默症的先兆。因為大腦中負責維持日間清醒的區域受損，令阿茲海默症患者經常打瞌睡，而這個徵狀遠早於記憶衰退前已出現。

研究員發現，大腦中負責維持日間清醒的區域，受到積聚的tau蛋白破壞。而過去一直認為tau蛋白和amyloid蛋白異常積聚與腦退化有關，而今次研究便確認，大腦清醒區域是被tau蛋白破壞，而不是amyloid。

資料來源：www.webmd.com

■成人矯齒貪快 無改善口腔健康

英國矯齒學會（the British Orthodontic Society）向牙齒矯正科醫生做問卷調查，75%受訪者表示，接受牙齒矯正的成年人明顯增多，當中八成是女性。學會發言人提醒，成年人考慮矯齒前，必須向牙齒矯正科醫生或牙醫了解清楚，確保矯齒的好處不被誇大，更不要使用網購的矯齒裝置。

學會指引強調，成年人接受矯齒的原因很多，由單純希望改善笑容，以至咬合不良、牙齒鬆脫、需要植牙等等。近年很多快速的矯齒方法，目的只為改善笑容，並沒針對牙齒咬合或口腔健康的問題。所以，成年人考慮接受矯齒治療前，必須要清楚矯齒對口腔功能，尤其是牙齒咬合的影響。

資料來源：英國矯齒學會

■關「心」預防猝死

心臟猝死殺人於無形。外表貌似健康的人，都未能避免突發心臟病，心臟突然失去功能停止跳動。香港在2012至13年間，1年內就有5141宗醫院外心臟猝死個案。「關心您的心」舉辦免費講座，分析猝死的成因及使用除顫器預防猝死的成效。

◆「心臟猝死治療新方向」健康講座

日期：9月22日（周日）

時間：上午11:00至下午1:00

講者：李麗芬（心臟科專科醫生）

地點：香港太空館演講廳

報名及查詢：2614 0422

網址：www.careheart.org.hk