吾生有杏：院長醫生周記（96）：家在香港

【明報專訊】過去幾個星期，我收到多個從海外寄來的電郵及短訊，內容全是關於近日香港的情况。他們大都覺得香港已變成了一個動盪不安的城巿，並表示同情及可惜。我總是心有不甘，不斷地告訴他們香港不會從此「一鋪清袋」。

香港，是我出生、長大、受教育、工作、落地生根的地方。每當我到海外講學，我必定展示美麗的香港給我的聽眾。這裏的安全、自由、平等、多元、互相尊重和包容，令我一直以身為「香港人」而深感自豪。

自6月開始，這個我最愛的地方就開始瀰漫着不安、對立以至愈演愈烈的衝突。香港，竟於短短兩個月內上演了一幕又一幕的「變臉」。

可惜這一場「變臉」卻把香港換上了一個憂愁、憤怒，甚至乎猙獰的面具。曾幾何時，香港警隊的形象是十分正面，《警察故事》、《PTU》等電影深入民心，但今天不少市民視執法者為「黑警」、濫用武力。曾幾何時，我們的年輕人是社會的明日希望，但今天有不少人視他們為搗亂社會的力量。眼睜睜地看着這個美好的地方變成了一個充滿爭拗和衝突的戰場，我並不甘心。

拿出求醫的決心

作為醫生，我深信病向淺中醫的道理。可惜我們往往忽略自己的問題，於是錯過了一次又一次治癒的機會。當病入膏肓，才發現受苦難的不單是自己，還影響了身邊的人。醫病不容易，要拿出求醫的決心更不容易。其實求醫並不是弱者，有勇氣去面對、敢於承擔的人才是真正的強者。

行醫者克己才能服眾

從醫多年，我深深體會到生命及心靈是何等脆弱，每天見到不斷有人受傷、流血及互相辱罵，我感到非常不忍和難過。我厭惡一切身體或語言暴力，我向暴力說不，我更拒絕以暴易暴。那行醫者又當如何自處？常言道：「上醫醫國」， 但行醫者亦需要明白「修身、齊家、治國、平天下」的道理，先克己才能服眾。

從事研究工作多年，我竭力追求事實的真相。每天收到來自不同源頭的信息及影像，是非黑白容易被扭曲，我不斷提醒自己不要妄下判斷。要還社會一個公道，便需要尋找真相及展示事實的全部。

我堅持醫者的大愛與無私。當憤怒填滿了衆人的心，說愛心似是離地。但當社會撕裂至如此局面，無論是站在哪一方的人，都是這個時局的犧牲者。

香港要走出這個黑暗的日子，我們需要有勇氣去承擔責任的強者、有正直的心去尋求真相的智者，以及有遼闊的胸襟去寬恕的仁者。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮