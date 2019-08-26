醫言有理：久咳不癒 成因一籮籮

【明報專訊】78歲的陳伯有抽煙習慣數十年，多次嘗試戒煙，皆未能成功。陳伯長期咳嗽，日咳夜咳，最後確診「慢性氣管炎」（Chronic bronchitis），吸煙乃主要病因。除了慢性氣管炎，吸煙同時大大增加患癌風險，尤其肺癌及口腔癌，患冠心病及中風的風險亦大幅上升。

「咳嗽」屬自然反射，有助肺氣管內分泌及微粒排出，減少受感染機會。「久咳」令人難以入睡、肌肉痛、頭昏及聲沙。部分婦女產後有小便失禁現象，久咳或令問題加劇。

咳嗽逾8周稱久咳

「久咳」一般指持續咳嗽超過8星期，常見原因包括「鼻水倒流」（Postnasal drip）、「哮喘」（Asthma）及「胃酸倒流」（Acid reflux from stomach）。其他病因包括肺氣管感染及慢性肺氣管病，例如「肺結核」（Pulmonary tuberculosis）、「慢性支氣管炎」及「支氣管擴張」（Bronchiectasis）等疾病；還要小心惡性腫瘤，如「肺癌」（Lung cancer）及「淋巴癌」（Lymphoma）。

「鼻水倒流」乃鼻腔分泌物流入喉嚨後端，刺激喉嚨黏膜，引起咳嗽；誘因包括「鼻敏感」（Nasal allergy）、「鼻竇炎」（Nasal sinusitis）及傷風感冒。治療鼻水倒流，可使用「減充血劑」噴霧（Nasal decongestant spray），含「偽麻黃鹼」（Pseudoephedrine）及「抗組織胺藥物」（Antihistamine），其他治療方法還有含「類固醇」（Steroids）或「異丙托溴銨」（Ipratropium Bromide）的鼻腔噴霧。

哮喘同樣可以導致「久咳」，其他病徵包括氣喘及呼吸不暢；部分患者可能只有咳嗽，沒有其他明顯徵狀。哮喘誘發的咳嗽，一般屬季節性，或由呼吸道感染所引起；吸入寒冷及乾燥的空氣、煙霧或香薰皆可能令病情惡化。治療哮喘誘發的咳嗽，可考慮使用「類固醇」或「氣管擴張藥」（Bronchodilator）氣管噴劑。

胃酸倒流進入食道，可引致胸口不適，口腔出現酸味；胃酸刺激喉嚨，亦可誘發咳嗽。避免胃酸倒流，應該少吃高脂肪食物及巧克力，避免飲汽水或酸性果汁，睡覺前3小時忌食，超重則需要減肥，同時戒煙戒酒。

「血管緊張素轉換酶抑制劑」（Angiotensin converting enzyme inhibitors）乃常用的降血壓藥，兩成高血壓患者服後有咳嗽現象，須轉換另一類降血壓藥物。常用止咳藥物有「右美沙芬」（Dextromethorphan）及「苯佐那酯」（Benzonatate），還有「可待因」（Codeine）及「氫可酮」（Hydrocodone）。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）