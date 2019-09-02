生長期癒合快 延誤復位影響活動 小孩傷骨 彎曲多過斷裂

【明報專訊】開學了，「繁忙兒童」除要應付排山倒海的功課測驗，還有排得滿滿的課外活動：游水、跑步、打波、攀石，跑跑跳跳、爬上爬落，偶爾跌撞受傷亦在所難免。

小兒骨骼創傷，未必像成年人般骨折，治療原則亦跟成年人大有分別，絕不能將小朋友當作「迷你大人」看待。

■問醫生

◆李揚：李揚立之（骨科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■成人小孩骨骼成分大不同？

問：小朋友骨骼受傷，跟成年人有何不同？

李揚：小朋友的身體結構雖是大人的縮小版，但從骨科角度，他們絕對不是迷你大人。在骨骼成分方面，小朋友骨骼中含有的骨膠原及水分都較成年人多，骨膜較厚，較有彈性。所以，當出現同一類型創傷例如手肘、手掌撞擊地面時，成年人傾向會骨折，小朋友則較多出現塑性變形（plastic deformation），即骨變形但沒有見到裂痕。另一方面，由於小朋友處於成長期，如出現骨折，癒合速度會較成年人快得多，骨折位置一般4至6星期便會癒合，所以必須盡快處理。

鄭：曾見過有麻煩個案，小朋友手肘受傷後，因家長遲了帶小朋友去醫治骨折，而骨折位置已癒合，令手肘活動變得不正常。

■亂拉骨雪上加霜？

問：小朋友骨骼受傷骨折，睇跌打好嗎？

李揚：小朋友骨骼較富彈性，如遇上足夠力度，單是拉扯手臂，已可令其手臂骨出現塑性變形。照X光檢查時，可看到整條手臂骨也彎了。這種情况下小朋友的臂骨很少自動變直，必須透過閉合復位（Closed Reduction）手法將骨拉回正常狀態。但若跌打師傅在未了解情况下施力，最擔心是將臂骨拉得彎彎曲曲，之後又要再接受骨科醫生閉合復位，甚至要做開放式手術矯正，徒添小朋友的痛苦。

■小孩骨折先試閉合復位？

問：骨折是否一定要施手術？

李揚：視乎受傷位置及嚴重程度，小朋友即使骨折，也不一定要做手術，有可能只需閉合復位療法。以小朋友最常見的橈骨末端（即手腕）骨折為例，當他們不小心從較高位置墮下並以手支撐身體，橈骨末端便有可能骨折。經X光檢查後如發現骨折移位不算嚴重，醫生便會考慮以閉合復位法將橈骨移回原位，再於受傷位置打石膏固定，大約4至6個星期就可拆除。

不過如移位嚴重，嘗試閉合復位後效果不理想，便有可能要入手術室治療，通常要全身麻醉，在肌肉鬆弛及止痛情况較好之下，再試一次閉合復位，一般都會成功。否則便要開刀復位，復位後打一至兩支鋼針固定骨折位置，再打石膏固定及保護，6至8個星期後就可將石膏及鋼針拆除。家長不用太擔心，因為小朋友骨折後完全康復的機會很大。

■組件留骨 或致長短手？

問：小朋友骨折做手術，用作固定的鋼針是否跟一世？

李揚：成年人骨折，骨科醫生一般都會採用開放復位手法，開刀將斷骨移回正常位置，然後以螺絲、鋼針固定斷骨。如果是長者，這些螺絲或鋼針一般不會取出。但如果是小朋友，醫生一般會考慮將這些金屬組件取出來，所以打鋼針時會外露，手術後以石膏包着保護，癒合後鋼針會連石膏一齊拆除。

鄭：由於小朋友的骨骼仍處於成長階段，特別是長骨兩個末端的生長板（growth plate）位置，如留有手術組件，過程中有可能出現拉扯，影響骨骼成長，引致長短手、腳問題，所以會考慮癒合後取出組件。

■缺鈣觀念已out？

問：骨折復原，需要補鈣嗎？

鄭：即使小朋友沒有骨折，很多家長也經常懷疑小朋友或自己缺乏鈣質而向醫生查詢。其實，缺鈣這個觀念很久以前已出現，可能因為昔日經濟或地理因素，導致某些地區的人缺乏鈣、碘等營養；而且過往家長對戒奶的知識較差，當嬰兒滿4至6個月大已戒奶轉餵粥仔，有可能影響鈣的吸收。

不過，現時香港的奶製品供應充足，嬰兒亦不會太早戒奶。除非嬰兒有先天原因例如出世時體重不足又吃得不好，或有乳糖不耐症，才可能出現病理性缺鈣。必須留意，即使家長擔心小朋友缺鈣，也不應自行補充鈣片，最好交由醫生評估。

文：Genki

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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