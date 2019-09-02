知多啲：拖小孩趕返學 脫骱陷阱

【明報專訊】小朋友扭計，坐在地上哭鬧，有家長按捺不住一手拉起小朋友拖行；又或早上趕返學趕校巴，家長扯着小朋友手臂前行，而小朋友失平衡跌倒以致反過來向後扯。這些情况，橈骨有可能局部脫骱或半脫骱。

扯肘症2至3歲常見 手臂伸直喊痛

扯肘症（Pulled Elbow）是一種常見於2至3歲小朋友身上的小兒肢體創傷，骨科專科醫生李揚立之解釋，人類手肘關節上有一條好像橡筋的環狀韌帶，它包圍着橈骨並連接尺骨，由於小朋友發育未完成，環狀韌帶會較柔軟及有彈性，當它被兩邊大力拉扯，例如有人突然扯着小朋友手臂前行，小朋友未及反應失平衡跌倒，橈骨便有可能局部脫骱或半脫骱。通常小朋友會開始哭，按着手臂說痛，手臂會伸直及不願郁動，不過，大部分情况下手臂不會腫及瘀，所以有時家長未必能發現是什麼問題。

治療方面，骨科醫生先排除了骨折，便會嘗試替小朋友閉合復位，將卡在橈骨末端的環狀韌帶拉回原來位置，過程中醫生會感到「啪」一聲，小朋友便會說不痛了，並在半小時內開始用受傷的手玩玩具，通常也不會有後遺症。李揚立之建議家長要提醒自己或其他照顧者，在催促小朋友前行時不要拉前臂，應扶着身體或肩膊，就可避免扯肘症發生。