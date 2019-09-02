兒言自得：兒童健康與福祉

【明報專訊】聯合國在2015年9月的高峰會上制訂17個可持續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDG），呼籲所有國家，不論貧富、國籍、地域、種族、宗教，立即行動起來，為消除貧窮，提高全人類的健康和福祉水平，包括提供普及教育及安全衛生的生活環境；同時在促進經濟發展之餘，亦以保護地球、保護環境為己任。17個目標之中，有多個和兒童有直接關係，尤其是第3號目標：「促進全人類健康和福祉」（Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages），這目標雖然和「全人類」有關，但最主要的對象肯定是兒童。

聯合國在2016年1月1日正式推廣這17個可持續發展目標的措施，並為各個目標進度制訂指標。有關3號目標的指標，是期望到了2030年，婦女因懷孕及生產過程致死的宗數，每10萬個活產個案中少於70宗；新生兒（出生後28天內）死亡率，每千名活產兒中減低到12宗或以下；5歲以下的兒童死亡率，亦由每千名活產兒中減低到25宗或以下。

我們生活在香港，市民的健康指數，和其他地方相比，可說是首屈一指，對上述聯合國可持續發展的指標，當然會覺得是非常卑微的訴求。可是，有不少地方，尤其是一些貧窮的非洲國家，不論是經濟發展、兒童教育、衛生健康、生活環境等，都極端落後，要達到這些指標着實不容易。

非洲窮國 10嬰兒1個活不過28天

聯合國對SDG項目的推廣落實態度很認真，每年都發表進度報告。根據2019年有關第3號目標的SDG報告，單在2015年，全球與妊娠有關的孕產婦死亡個案，便有30.3萬宗，比起以往，雖已有進步，但離既定指標尚有一段距離。至於新生兒死亡率，2017年的數字是千分之十八，這比起2000年的千分之三十一，足足減少了41%。同期間，5歲以下兒童死亡率也有顯著改善，由2000年的千分之七十七，下降至2017年的千分之三十九，降幅是49%。

香港新生兒死亡率低 靠幾代人努力

上述數字，是全球的平均數，可是現實真的是不公平，大部分的死亡個案，都集中在那些貧窮落後的國家和地區。孕產婦死亡率，三分之二都在撒哈拉沙漠以南的貧瘠非洲國家發生，這地區的新生兒死亡率，大多數超過千分之七十五，甚至超過千分之一百，即是說，在這裏出生的嬰兒，10個就有1個活不過28天。

回顧香港，我們的孕產婦死亡率差不多是零；2018年的新生兒死亡率是千分之零點九；5歲以下的兒童死亡率是千分之二點零八。這些數字，在全球即使不是名列榜首，也在三甲之列，是其他地區的羨慕對象。可是我們要知道，這些驕人成績，不是一朝一夕唾手得來的，是經過幾代人的不斷奮鬥打拚，把香港打造成一個美好的健康城市，才有今天的成績。上世紀50年代，即在嬰兒潮或香港的「銀髮族」出生的那個年代，香港的新生兒死亡率超過千分之三十，5歲以下兒童死亡率更高達千分之九十五。 隨着70、80年代經濟起飛，隨之而來的公共衛生和醫療服務突飛猛進，香港市民健康指標才有今天的成就。唯望全香港人，對這來之不易的成果，珍而重之。

文：霍泰輝（中大副校長、兒科專科醫生）