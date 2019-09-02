醫賢心事：近日你的情緒有沒有差了？

情緒負荷——近日的社會衝突已經維持了一段頗長的時間，不知不覺間我們的情緒負荷很大。（資料圖片/設計圖片）

【明報專訊】有些朋友問我，近日是否多了病人？確實，近日病人整體的情緒狀態是差了。當然不一定每個人也會嚴重到變成情緒病，但無可否認，充滿衝突、紛爭的社會，喚起了很多人內心的批判、憤怒，情緒變差是人之常情。有些病情原本已經穩定下來的病人，也因為近日的社會氣氛使病情變得不穩。

當我們擔心的事情持續地無法解決，便會消耗精神，使我們不安、焦慮、產生無力感。如果這些壓力帶着很重的情緒成分，例如見到同伴受苦，又或是持續很久，日積月累便會影響情緒。近日的社會衝突已經維持了一段頗長的時間，大家的心也愈來愈累，這使社會的整體情緒狀態轉差。你可能會發現身邊的朋友也變得較為暴躁，而在衝突中各方失控的情况愈來愈多，亦可能跟情緒狀態有關。

近日的社會衝突是因政治問題而起，筆者不是這方面的專才，沒有靈丹妙藥。但有些生活上的習慣可以注意，使自己在這段時期過得輕鬆一點。

減接觸負面資訊時間 暫關即時通知

現在人人手機隨身，我們一打開手機，不知不覺間接觸到很多即時資訊。可能我們只是習慣打開手機，希望輕鬆一下，但因為近日的資訊負面情緒太重太多，不知不覺間我們的情緒負荷很大。而這些資訊因為情感成分很重，所以很吸引眼球，我們會愈看愈多，而且會重複地看。這段時間，可以考慮提醒自己減少接觸這些資訊的時間，例如一天只看兩次。如果發覺自己不能看少一點，便要研究一下手機裏面是否有程式會不時「彈出」即時資訊，可以考慮把這些通知暫時關掉。

保存精神力打持久戰

從新聞裏看到社會衝突的消息，已經會增加我們的精神壓力；如果這些衝突蔓延到我們家中、ＷhatsApp群組裏、同事或同學，甚至伴侶之間，我們的壓力便會大大增加。我們每人也想別人明白自己的想法，但如果大家立場不同，大家互相試着改變對方，便是衝突的開始。所以如果想得到精神上的支持，建議找一些跟自己立場、看法相近的朋友傾訴，而這些往往是年紀、背景相近的人。

相信近日的社會紛爭還會維持一段時間，大家開始要考慮保存實力去打持久戰呢！

文：何浩賢（精神科專科醫生）