佳節嘗柚子 提防藥物相冲 相隔數小時食 一樣不安全

【明報專訊】中秋將至，不少應節水果上市，柚子是賞月良伴。

柚子品種繁多，常見如中秋應節的碌柚，還有圓碌碌的西柚等；果肉亦顏色多樣，常見是白色、粉紅和紅色。營養有何差別？西柚會抑制腸道中一種酵素，減低藥物代謝，增加藥物副作用。碌柚會否有同樣風險？

碌柚（Pummelo/Pomelo）和西柚（Grapefruit，又名葡萄柚），兩者皆含有維他命A、維他命C、膳食纖維、鉀等營養素。特別的是，紅肉柚子的維他命A尤其豐富，近乎是白肉柚子的35倍。澳洲註冊營養師張詠曦指出，紅肉西柚含有類胡蘿蔔素及茄紅素，於人體內會轉化成維他命A，因此維他命A含量遠多於白肉柚子。根據美國農業部營養素資料實驗室數據，每100克白肉西柚及紅肉西柚，分別含33 IU和1150 IU的維他命A，碌柚則只有8 IU。張詠曦補充，維他命A對於呼吸系統、眼晴的健康有幫助，「維他命A有助維持呼吸系統黏膜及細胞膜的健康，阻止細菌及病毒入侵。另外，亦有助預防夜盲症」。

碌柚維C含量勝西柚

蔬菜、水果是維他命C的主要來源，說起維他命C豐富的水果，很多人都會想起酸溜溜的檸檬。味道愈酸，維他命C愈多嗎？張詠曦以檸檬和木瓜作比較，每100g的檸檬含有53mg的維他命C，反而味道較甜的木瓜則含有60.9mg，證明酸味與維他命C含量沒有直接關係。不過酸酸甜甜的柚子都含有豐富的維他命C，其中每100g碌柚含有61mg的維他命C，含量是西柚的兩倍，白肉及紅肉西柚分別只有33.3mg和31.2mg。

維他命C有助吸收非血基質鐵（non-heme iron），即植物性鐵質；另外亦能幫助製造膠原蛋白，「相等於身體細胞的『膠水』，助傷口癒合」。張詠曦補充，維他命C不足可致壞血病，世界衛生組織建議，成人每日維他命C攝取量不應少於45 mg。

4瓣碌柚=一日所需水果分量

膳食纖維是另一個對身體重要的營養素，每日的攝取量不應少於25g，即2份水果及3份蔬菜。每100g的紅肉西柚含有1.6g的膳食纖維，碌柚含量則為1g。1份水果大約等同女性拳頭的大小，亦相當於半個西柚或2瓣碌柚果肉。張詠曦補充，於正餐前15至20分鐘吃1份水果，當作飯前果，可增加飽肚感，從而控制正餐的食量。另外，水果是健康小食，可代替零食，變相減少吸收額外的卡路里。不過，攝取過多糖分會增加體重，無助減肥。中秋佳節，可能會因為應節而多吃水果，但亦要謹記保持均衡飲食。

■長期服藥者 飲錯果汁攞命

西柚汁是廣為人知可能與藥物產生相互作用的一種果汁，受影響的藥物範圍甚廣，如他汀類降膽固醇藥、降血壓藥、含雌激素的口服避孕丸、三環類抗抑鬱藥等。坊間流傳，服藥後要相隔2小時才可進食水果，是否屬實？另外，西柚與藥物相互作用，碌柚又是否安全？

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，西柚及碌柚與不少藥物相冲，不論飲果汁或吃果肉皆有影響，長期服藥者宜避免進食，切勿誤信相隔數小時後便能安全進食的說法。西柚及碌柚內含黃酮類化合物及呋喃香豆素，以上兩種成分抑制藥物的新陳代謝，影響分解腸道藥物的酵素，延長藥理作用時間，增加副作用。

崔俊明指出，研究顯示以下6種藥物，與西柚及碌柚相冲，加強副作用；如有服用以下藥物，應先諮詢藥劑師意見。

◆新一代抗癌藥物

副作用：影響心律及骨髓、抑制白血球製造

例子：標靶藥物克唑替尼（Crizotinib）、尼洛替尼（Nilotinib）、達沙替尼（Dasatinib）、依維莫司（Everolimus）等

◆抗生素及抗真菌藥物

副作用：作嘔作悶、血壓過低、影響心律

例子：紅黴素（Erythromycin）、伯氨奎琳（Primaquine）、奎寧類（Quinine）

◆降膽固醇藥物

副作用：肌肉痛、導致橫紋肌溶解症

例子：阿托伐他汀（Atorvastatin）、洛伐他汀（Lovastatin）

◆心血管病藥物，如降血壓藥

副作用：影響心律、身體水腫

例子：臟得樂錠（Amiodarone）、非洛地平（Felodipine）、尼非待平（Nifedipine）

中樞神經藥物，如鴉片類止痛藥

◆副作用：抑制呼吸

例子：吩坦尼止痛藥（Fentanyl）、氯胺酮（Ketamine）、可待因酮（Oxycodone）

◆抗排斥藥

副作用：影響腎功能及骨髓

例子：環孢靈（Cyclosporin）、依維莫司（Everolimus）

崔俊明補充，除了西柚及碌柚，部分常飲用的果汁如橙汁、蘋果汁等，都會影響藥物新陳代謝，加劇副作用，因此切忌以果汁服藥。他舉例於2008年，一名服食薄血藥華法林的人士飲用蔓越橘汁後，受果汁內的水楊酸化合物影響，增加華法林的出血藥效，結果病人因胃出血死亡，「所以影響可大可小，別輕看風險」。

腎病患者忌吃楊桃柚子

另外，楊桃亦是中秋常見的應節食品，其鉀含量與碌柚、西柚相若。適量的鉀可降低血壓，以及減低中風的風險。張詠曦提醒，楊桃、碌柚、西柚的鉀含量較高，腎病患者未必負荷得到，應避免進食，建議選其他時令水果，如雪梨。

至於糖尿病人士，如果應節水果吃多了，就需在其他含糖的食物、五穀食物、根莖類蔬菜、豆類作出調整。最重要是根據營養師的建議進食，再配合適量運動。萬侃建議可選擇低升糖指數的水果，例如橙、蘋果、雪梨、沙田柚、西柚等，有助控制好血糖水平。

■柚皮是寶 降壞膽固醇

吃完柚肉後不要浪費柚皮，可以物盡其用。柚皮可入饌，如曬乾做果皮、蝦子柚皮、柚子茶。張詠曦指出，柚皮可作天然調味，烹調菜式時加入果皮便可減少調味料的分量。而且柚皮含有黃酮類物質，具有抗氧化作用。

鮮柚皮入饌 減營養流失

澳洲註冊營養師萬侃補充，黃酮類有助降低壞膽固醇和減低患心臟病的風險，也有效控制炎症。不過，黃酮類物質經儲存或加工後，容易流失。韓國大熱的柚子茶也是經過加工，所以黃酮類也會流失一部分。另外，柚子茶很多時都加入蜜糖或蔗糖去掩蓋柚子皮的澀味，因此應該適量飲用，避免攝取過量的糖分。

用新鮮的柚子皮入饌，可以減少營養素的流失。萬侃介紹一個健康食譜，利用柚皮及含豐富蛋白質的鯪魚肉入饌。

◆推介食譜

●鯪魚肉釀柚皮（碌柚）

1. 削去有顏色的表皮，用滾水煮10分鐘，然後用清水泡浸一晚，翌日撈起擠乾水分，再用清水浸泡，重複浸泡及擠乾步驟5次，以去掉柚皮的青澀味

2. 擠乾柚皮水分，再切成約5cm大小的三角形

3. 在中間橫切面切開，再釀入鯪魚肉

4. 放進鍋裏，加水至蓋過柚皮來煮。加入適量的調味例如大蒜、薑和葱，煮15分鐘即成

文：李祖怡、鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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