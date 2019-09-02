【明報專訊】■愈用社交平台 青年愈抑鬱？

英國倫敦大學學院追蹤研究12,866名13至16歲青少年，經常流連社交平台對身心健康有何影響。報告刊登於醫學期刊《刺血針：兒童及青少年健康》（The Lancet: Child & Adolescent Health）。研究顯示，經常使用（每天查看至少3次）社交平台的青少年，由2013年的42.6%上升至2015年的68.5%。而相比起每天查看1次的青少年，經常使用的人無論精神和身體健康都較差，當中27.5%女孩及14.9%男孩出現心理困擾，困擾多數來自網絡欺凌，其次是睡眠不足。

不過研究員認為，最佳解決方法並非限制使用時間，而是設法減少網絡欺凌及教導青少年如何應對，同時鼓勵他們有足夠睡眠和運動。

資料來源：英國國民保健署

■針灸紓更年期徵狀

有研究指出，針灸有助改善更年期不適徵狀。研究由丹麥的哥本哈根大學負責，將70名正受更年期不適困擾的女性分成兩組：接受針灸治療或沒有任何治療。結果顯示接受針灸的組別，出現潮熱、多汗、情緒不穩、失眠、皮膚及毛髮乾枯等徵狀減少。

更年期是指女士停經前後的一段日子，約在40歲左右開始，女性荷爾蒙分泌逐漸減少，可能出現一系列生心理徵狀。心理方面會有憂鬱、煩躁、精神緊張；生理問題包括經期紊亂、潮熱、心悸、多汗、頭痛、頭暈、易倦、失眠、陰道乾涸，另外因為女性荷爾蒙分泌減少，令鈣質流失，骨骼變得疏鬆。

資料來源：Medscape Medical News

■遠離代謝綜合症

「代謝綜合症」是集合多個高風險致病因素的一個統稱，5項因素包括中央肥胖、三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇、血壓及血糖，患者出現心臟病、中風的風險較常人高出3倍。港大的專家將教大家如何遠離代謝綜合症的威脅。

◆預防代謝綜合症攻略​

講題1：預防糖尿病的飲食攻略

講者：何敏（香港大學護理學院助理教授​）

講題2：體重監控及代謝綜合症之創新性外科領域​

講者：陳小燕（香港大學外科學系名譽臨牀副教授​）

日期：10月12日（周六）時間：上午10:00至中午12:00

地點：香港中央圖書館地下演講廳

報名：9月27日起於www.med.hku.hk/publiclecture網上登記；或到中央圖書館1樓資訊服務櫃枱索取入場券

查詢：2921 0285（中央圖書館）；3917 9212／3917 9994（港大醫學院）