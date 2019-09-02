運動強化肌力 遠離腱鞘炎

【明報專訊】經物理治療師評估確診為拇指狹窄性腱鞘炎後，需再分急性及慢性處理。如病發時間較短，加上拇指肌腱有紅或熱，問題多為急性，必須先適當休息手部，以適量冰敷緩減徵狀。

按摩熱敷助恢復

當急性發炎減輕後，物理治療師會再為患者詳細檢查，並因應個別情况運用不同療法。常見的治療包括衝擊波、針灸、超聲波、居家運動治療及姿勢改善建議等。患者亦可以根據物理治療師的指引作小量前臂肌肉按摩、熱敷及伸展運動，以促進恢復、維持療效及預防復發。

運動治療是處理拇指狹窄性腱鞘炎很重要的一環，因為問題大多伴隨拇指乏力，適當的肌肉強化運動能有效改善手部功能。而伸展治療則可以減輕媽媽手引起的緊繃感及肌腱黏連。

拇指狹窄性腱鞘炎大多由長期勞損或創傷引起，所以改善姿勢、適當護理及休息都有助減低肌腱勞損，減少復發。

預防媽媽手有很多方法。首先，每工作一段時間後應作休息和伸展，休息時應多活動手指、手腕及伸展手肘。如是文職工作，工作桌面高度及器材擺放應符合自己的需要，減少因工作環境造成的手部勞損。此外，使用人體工學滑鼠及鍵盤亦是能減少勞損的好方法，因為使用適當的人體工學器材可以令雙手擺放位置較平均，減少拇指肌肉及肌腱拉扯。適當使用手腕墊也是一個好方法，可以避免手腕懸空，造成不必要的疲勞。

留意手指手腕姿勢

做家務時，需留意手指及手腕的姿勢，手腕不應過度彎曲或伸展，搬動物件時亦不應過分使用手指及手腕的力量。

簡單來說，要預防媽媽手，需要從數個方面入手，包括改善工作環境及姿勢，減少勞損的活動，以及認識伸展和護理（如冷或熱敷）的方法。能夠做到的話可以有效地減少痛症及預防復發。