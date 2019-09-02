醫徹中西：臨牀把脈 揪出奇難雜症

把脈之妙——診斷有很多形式，單靠把脈也能把出妙趣而可靠的診斷。（chinaview@iStockphoto）

【明報專訊】現代中醫在研究及臨牀多加以標準化，我還是喜歡在臨牀治病中把握病機。

一名50多歲男士因糖尿病及腎功能差來診，病人素來怕冷，糖尿方面就是打了胰島素針，血糖仍然偏高。醫治了一段時間後，開始不再怕冷，腎功能也有進步。

這次來診說最近常有腳抽筋。有些病人當年歲高時腰脊可能開始彎曲，因而引起足部病患。我請身旁的物理治療科學生，檢查病人足部和背部，但找不出原因。然後，我觸摸病人膝蓋感到冰冷，膝蓋上下卻是溫暖，而病人整體也不怕冷。學生對膝蓋的溫差覺得奇怪。我指出，病人除了腳抽筋外，也表示胃口變差了，於是解釋「膝冷」，除會因腰脊問題和中醫所謂腎虛引起之外，也可以因為胃寒而致。學生用手觸摸病人肚皮四周，感覺到病人胃部位置特別寒冷，肚皮其他部位就沒有問題，實證了這種看法。我在中藥方中特別加入乾薑、肉桂和枳實等，10日後病人再來診時，抽筋、胃口差和膝冷的問題都改善了。

右手平脈 左手微弦 有病定無病？

同日，也有一名男士來診。他已經持續來診數年，現在約3星期覆診一次，主要是調理身體不足，所以處理比較簡單。這次來診剛好有同學旁聽，就叫她嘗試幫病人把脈，她把脈後說了某一個脈象，我搖搖頭，說這是一個平脈（平脈者，平人不病之脈也；意思就是平常的脈，也就是健康正常人的脈）。同學表示平脈很少見，我素來都覺得這位同學聰慧，更欣賞她知道平脈不常見，的確平脈本是常脈，奈何來者多是病人。病人右脈是平脈，左脈微弦，相信主要是他這段時間跟貼醫療方案，睡得好、睡得夠、戒口戒得足等等。當然他仍要工作，所以左脈微弦表示工作緊張，但是身體整體上變好了，所以出現平脈。

為了使那同學對脈診更了解，我亦借機解釋，除了把脈時脈象的重要性，為了診斷臟腑寒熱虛實的脈象來取脈形外，還有其他脈法。跟着我就用心再幫病人把脈，然後說出病人頸部有毛病（病人平時來診沒有這問題，這次來也沒有說有這病徵）。之後我按摸病人後頸時，他會喊聲作痛，按其他地方就沒有任何痛感，也印證了那脈法的可靠性。

總之，診斷有很多的形式，單單把脈也能把出可靠的診斷，使得中醫有很多妙趣之處作為醫療新知識。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）