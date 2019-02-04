子宮頸內近距電療 埋身滅癌 MRI精準追蹤變化 劑量增副作用減

近距電療工具——用於子宮頸癌的近距離放射治療，儀器放進子宮內、接觸到子宮頸腫瘤位置，將放射源送到腫瘤。（受訪者提供）

【明報專訊】近距離放射治療（Brachytherapy）是一種體部放射治療，將帶有放射性物質的載體置入病人體內，近距離釋出高劑量輻射殺死癌細胞。

子宮頸癌在本港女性致命癌症中位列第九。2016年新症有510宗，其中39.4%已是第三或四期；病人接受化療和體外電療後，再緊接近距離放射治療，用更集中輻射劑量消滅腫瘤。

■問醫生

◆彭：彭少良（養和醫院家庭醫學專科醫生）

◆張：張天怡（臨牀腫瘤科專科醫生）

■陰道異常出血 如何檢查？

問：因陰道不正常出血或月經不正常而求診，醫生如何處理？

彭：首先，要詢問病人的詳細病歷，包括疼痛問題持續多久？怎樣痛？會否影響日常生活和作息？然後，進一步詢問出血情况，是月經期間、經期與經期之間，還是性行為後出現？經量多少或受荷爾蒙影響，但異常出血就可能是瘜肉或腫瘤引致，所以醫生會先了解病人出血的情况再作分析。

下一步是觸診檢查，摸摸病人下腹、盆腔位置會否有硬塊、腫脹或異常痛楚。亦會用陰道窺器檢查陰道和子宮頸有沒有出血和異常增生，其後觸診看看有沒有異常硬塊和痛楚。接着以抹片檢查，採集病人細胞化驗，如有需要，會轉介作超聲波檢查。

■5年存活率可達70%？

問：如不幸確診子宮頸癌，不同期數分別會採用什麼治療方法？

張：早期子宮頸癌指第一至第二期A，主要以手術治療。在沒有其他危險因素的情况下，一部分病人可用局部切除方法保存生育或卵巢功能。標準的根治性全子宮切除手術，包括：子宮、子宮頸及旁邊的軟組織、陰道頂，以及淋巴清除手術。

如果癌症屬於第二期B到第四期A，綜合放射治療和同步化療是標準治療方案。體外放射治療（亦稱為電療）針對受腫瘤影響的位置、整個盆腔和附近淋巴結，一般需要約5個星期完成，再配合每個星期1次的化療。在體外放射治療之後，會緊接近距離放射治療，一般做3至4次，以根治性的電療度數去消滅腫瘤。

約80%的子宮頸癌病人在治療後受到局部控制，20%左右會復發；5年存活率達到65%至70%。

■15分鐘完成 可即出院？

問：什麼是近距離放射治療？

張：近距離放射治療是一種局部的電療，針對特定部位。除了子宮頸癌外，亦可用於治療頭頸部、乳房、食道的癌症和術後的子宮受體癌等。做法是將密封的放射源放置在腫瘤或附近位置，讓高劑量放射源直接消除腫瘤。

以子宮頸癌為例，治療時會把管狀儀器放進子宮內，接觸到子宮頸腫瘤的位置，近距離以高劑量輻射殺癌細胞。過程大約15分鐘完成，大部分病人可以隨即出院。

■子宮變形、嚴重擴散不適用？

問：近距離放射治療有何優點？有何限制？

張：根據物理學原理，近距離放射治療更集中將輻射劑量針對腫瘤，而離開治療範圍愈遠，輻射劑量急劇降低。因此，以近距離放射治療醫治子宮頸癌，可以大大減少電療對子宮頸腫瘤四周的正常器官，如大腸、小腸、膀胱等的影響，減少副作用。多年的醫學研究顯示，以綜合放射治療和化療再加上近距離放射治療晚期的子宮頸癌，能顯著提升存活率，平均延長4年。

不過，有些病人不適合使用近距離放射治療，如病情已到較後期，腫瘤影響子宮變形，找不到適當的位置放入儀器；或腫瘤擴散太嚴重，評估即使做近距離放射治療亦未能控制病情。

■可致長期肚瀉、失禁？

問：近距離放射治療有什麼副作用？

張：由於病人接受近距離放射治療前，都要先接受體外的放射治療，所以因電療而導致的副作用難以單獨評估。

一般電療引致的短期副作用有：尿頻、小便赤痛，因小腸受影響而導致肚瀉等，這些徵狀一般在完成治療後1個月內慢慢消失。另外，會有10%至15%病人出現長期副作用，即在完成治療後6個星期可能會出現的情况，如長期肚瀉、腸塞、直腸和膀胱出血，影響盆腔肌肉功能而導致大小便失禁等問題。

近年研發的強度調控定位放射治療（IMRT），適用於治療子宮頸癌，IMRT的放射線從不同角度進入腫瘤，有助分散對周邊正常器官的影響。有大型研究指出，此技術有效減少電療對腸道的副作用。

文：李欣敏

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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