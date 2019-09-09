抬走示威者致走光 執法非性暴力理由

當街搜身——如果警察當街搜身，並沒有實質案件或偵查需要，只是運用警權來羞辱對方，亦是性暴力的一種。（資料圖片）

【明報專訊】反對修訂《逃犯條例》風波引發連場衝突，當中有少女被抬入警署時走光，引起爭議。性暴力不單發生在女性身上，網傳片段看到有警察與市民爭執後當街搜身，卻未必有實質案件或偵查需要，令人覺得只是運用「警權」羞辱對方。

性暴力比子彈更便宜，更有效長遠打壓，甚至滅絕對方。這些在亂世中、落後地區的生存手段，在今天香港文明社會絕不可以接受。

在反對修訂《逃犯條例》的社會事件中，自6月起引起社會的熱烈關注，事件從不同媒體直播，活動中不同人士的行為及互動呈現在市民大眾的視線，引起熱烈是非公論。其中8月5日凌晨一名少女被十多名防暴警制服及抬返警署期間，她的長裙及內褲鬆脫「走光」，引起社會爭議。

歸咎少女「掙扎」、「著裙」？

市民抨擊行動中的警務人員令少女下體暴露，涉及性暴力。關注婦女性暴力團體亦譴責警方「使用不必要武力，剝奪基本人權且牽涉性暴力」。有大學教授則在社交平台留言提出「警方在急緊處理情况時，可能有過火，但見的是為了維護社會秩序，這個女生如果要安全，就不要去那種地方」，觸發學生及網友爭議。警察公共關係科高級警司余鎧均當日記者會中，回應警方的行動「無任何性暴力有關情况出現」、「有找女警處理」、「由於少女『掙扎』、『著裙』而出現鏡頭見到的情况」。而當少女冷靜之後「同警務人員講其實佢係想自己行」，「當她企番係地上面時候，其實完全無任何走光情况發生」。

什麼是性暴力？

大家的爭議主要在少女是否受到性暴力對待，以及當中責任誰屬。警方堅稱「無任何性暴力有關情况出現」，但發言人沒有解釋，為什麼警務人員介入行為中引致少女下身裸露是「無任何性暴力有關情况出現」呢？是因為只是裸露下身？是因為曾經有女警參與處理？或是因為少女「掙扎」及「著裙」？究竟什麼是性暴力呢？

現時香港法例沒有性暴力的定義，根據聯合國的定義，是「加於某人身上的任何有傷害性或不願意的性行為。包括虐待性接觸、被迫參與性行為、未得到同意下企圖／進行性行為、性騷擾、語言暴力、涉及性意味的威脅、暴露、不想的觸摸，以及亂倫」。國際的定義主要針對施暴者對受害人的行為，無論對受害人及施暴者都沒有任何豁免條款。換言之，不會因為是什麼身分、有什麼理由、之前或之後做了什麼或者不做什麼，而影響性暴力的定義。

從網上流傳的6分鐘影像中，可見十多名男警務人員圍住少女，將她抬起行了一段路，少女不斷叫喊求助，明顯是不情願的反應。由警務人員制服少女在地，抬她經過兩個馬路燈口期間，少女的下身一直裸露無人理會，連街上的路人都看不過眼，大聲指罵警察。警方一再強調有女警務人員處理，當然由女警處理會比較合適，但當時少女的下身裸露於大街，依然被十多名男警圍觀。這明顯對少女是一種性暴力行為。

為何要克制的是受害人？

有性暴力又如何呢？是否情有可原呢？有大學教授同意警務人員的行動可能「過火」，但他又跟警方同出一轍地指摘受害人，歸咎少女「去那種地方」、「著裙」、「掙扎」；教授更提出警方沒有指出的理由，因為「急緊處理情况」、「維護社會秩序」。問題是，是否有好的理由就能如此違反人權？這些指摘背後是一種壓制；如果不想遇到這對待，就不要去那些地方，不要著裙、要乖乖地服從任何對待。我想問的是，為什麼要克制的不是施虐者而是受害人呢？這正正是以性暴力手段，剝奪女性的人身自由及社會參與，同時在鼓勵以性暴力作為操控及打壓的手段。

其實性暴力作為一種打壓、操控及脅迫屈從的手法，在衝突地區常有出現，因為性暴力比子彈更便宜，更有效長遠打壓，甚至滅絕對方。例如強姦殘害敵對社群的婦女、兒童，以侮辱、恐嚇對方，從而離開家園，令家庭、社區破裂，甚至種族滅絕。想不到這些在亂世、落後地區中的生存手段，在香港這個國際大都市依然有市場。警方及教授的說法，跟這些不人道事件都是同一邏輯，在今天香港文明社會絕不可以接受。

不合理搜身 男性同受侵犯

值得關注的性暴力不單發生在女性身上。性拷問是另一種軍事、情報活動中的罪行，涉及不少男性受害人。近日網傳片段看到警察與街上市民爭執時，往往要求對方出示身分證、搜查隨身物件，部分更會要求當街搜身。從網上片段中看到的情節發展，警方未必有實質案件或偵查需要，似乎只是跟市民爭議後感到不舒暢，遂運用「警權」羞辱對方，進行不想的身體接觸令對方屈從。雖然看見的片段都是發生在男性市民與男警之間，這種當街搜身一樣是性暴力行為，包括威脅侵犯其身體、強行觸摸對方身體，以至將過程暴露人前，以矮化、凌辱對方。這些警務人員以「警權」維護自己的尊嚴的行為，實有公器私用之嫌。

終究警務人員執法目的應該是保護市民，嫌疑人士亦是市民，他們的人權都應得到保障；就算他們最終被判有罪，最多都是被判服刑，我們的法例都不會以性暴力作懲罰。在少女被迫露體的介入中，警務人員執法時不要忘記面前的嫌疑人士是一個市民、一個少女，應該想想怎樣令她不受到羞辱。正如記者會警方發言人提出少女「冷靜」之後「當她企番係地上面時候，其實完全無任何走光情况發生」，如果警方一開始就讓少女冷靜下來才行往警署，就可以避免令到少女受到性暴力傷害。

文：吳惠貞（香港中文大學社會工作學系講師）

編輯：陳志暘

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