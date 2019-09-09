口服按摩「打孖上」 黃連治頭瘡 體虛者愈生愈多

清熱解毒——中醫提醒，黃連雖有清熱解毒之效，但非每個頭瘡患者適宜使用。（明報製圖）

【明報專訊】中秋已到，但天氣仍然炎熱，大汗容易令頭髮變得「黐」，頭皮更長出「暗瘡」，又紅又痕。

《本草綱目》記載黃連性寒味苦，有清熱解毒的功效，諸瘡必用。網上有偏方建議以黃連煲水，按摩頭瘡患處，稱能消瘡消腫。但有中醫指出，黃連性味苦寒，並非人人合用，體虛的頭瘡患者用後，容易誘發更多頭瘡，內服更會傷脾胃，引致腹瀉。

頭瘡分3種 夏天易爆發

暑濕天，有人頻頻生頭瘡，箇中有何原因？仁濟醫院下葵涌中醫中心註冊中醫戴尉玲表示，夏天為頭瘡爆發的高峰期，因天氣炎熱潮濕，頭部悶熱，汗出不暢，一旦不着重頭部衛生或經常戴帽，邪毒便容易滋長，於頭部皮膚發為頭瘡。她指出，部分頭瘡患者體內濕熱，當外感風邪，如吹冷氣，則會容易引發頭瘡，「內濕加外邪，邪毒就容易發於皮膚」。

戴尉玲表示，頭瘡可分為3種類別：

1.熱毒蘊結型：紅色丘疹，能擠出膿液，有灼熱感及疼痛，不造成脫髮；常於夏天爆發，有口渴、體溫升高的徵狀

2.暑熱浸淫型：紅色丘疹，能擠出膿液，有灼熱感及疼痛，不造成脫髮；伴有面部、背部等其他身體部位的暗瘡問題

3.體虛毒戀、陰虛內熱型：病發以年計算，病因與體質有關，身體虛了，邪氣一直不走，侷在頭部。此類頭瘡為大量紅疹，痕癢及疼痛程度較輕，但傷口反覆發作，破壞頭皮毛囊，引致脫髮

黃連可治熱毒型頭瘡

對付頭瘡，網上有偏方指出，以黃連煲水按摩患處，有助醫治頭瘡。到底黃連是否治頭瘡的良藥？戴尉玲表示，黃連性寒味苦，歸心、肝、胃、大腸經，能清熱燥濕，瀉火解毒，獲《神農本草經》列為上品。她指出，由於黃連具清熱功效，因此對熱毒蘊結型及暑熱浸淫型的頭瘡患者有效。

針對熱毒蘊結型及暑熱浸淫型患者，戴尉玲表示，在臨牀上，中醫多會處方黃連解毒湯，以黃連配搭黃芩、黃柏及梔子，「這藥方清熱瀉火，用以清除全身上下的熱毒」。她指出，兩類型患者口服藥方3至4日後，頭瘡已會漸見好轉，「如果患者使用網上黃連偏方，應該會見到頭瘡的紅腫情况有所改善」。

體虛口服傷脾胃

然而，黃連偏方並非每個頭瘡患者合用。戴尉玲指出，體虛毒戀、陰虛內熱型患者體質虛弱，不宜進食或使用虛寒的食材，否則只會令身體「虛上加虛」，容易誘發更多頭瘡，「外用黃連的壞處有限，但食落肚就要小心，身體本來已經好虛，還要食如此苦寒的中藥，不但傷害脾胃，還會造成肚瀉，經常畏寒」。

部分頭瘡患者除了感到患處灼熱疼痛，亦會難耐痕癢。戴尉玲指出，黃連的止痕功效成疑，因由中醫角度，痕癢與風邪有關，黃連不能祛風，不能從根本治療痕癢。她又提醒，現時流傳的網上偏方只為單味藥，頭瘡病人宜先求診，確定頭瘡類別，對症下藥，「偏方簡單易用，但如果病情複雜，未必奏效，建議頭瘡患者諮詢中醫師，開一些內服中藥及外用湯劑」。

文：鄧安琪

編輯：蔡曉彤

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