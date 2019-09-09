養生帖：醒脾養胃 刮痧恢復體力

【明報專訊】暑熱暑濕，人們常感胃腸不適，甚至發生「疰夏」，出現倦怠嗜臥、低熱多汗、食欲不振、惡心胸悶、眩暈心煩、大便溏薄、口黏苔膩等症。多發於老弱幼小，或素體氣陰不足、脾胃虛弱之人。

暑熱外邪，易傷津耗氣；長夏則暑濕當令，最易困遏脾胃。因脾為濕土之髒，胃為水穀之海，濕土之氣同類相召，暑濕濁氣直趨中州。濕熱氤氳，留戀不解，阻滯氣機，而使清陽不升、濁陰不降，水穀不化精微、體內缺少營養補給，臟腑功能低下或失調，故諸症蜂起。

中醫之於「疰夏」，輕者常予藥食兩宜的綠豆、蓮子、薏苡仁、藿香、薄荷等；症狀較重者可投王氏清暑益氣湯、藿朴夏苓湯、六一散等方劑。但許多人本就口黏乏味，脘痞嘔惡，對色重味苦的中藥湯液難以下嚥，小兒尤甚。其實傳統中醫的刮痧、推拿等外治法亦有較好的效用，操作亦非常簡便。

刮拭背部督脈 調整臟腑

古代「痧症」即包括暑熱暑濕引發的多種情况。具體操作方法是：1、施術部位以背部正中脊柱線路（為督脈線路，可調節全身陽氣，清暑瀉熱），脊柱兩側至肩胛骨內側（為足太陽膀胱經線路，可調節內臟功能）； 2、操作步驟：取坐位或伏臥位，暴露背部，以刮痧板蘸清水，刮痧板與皮膚呈45°至90°角，從上往下（從第七頸椎到第五腰椎，先督脈、後膀胱經，再點刮脾俞、胃俞等）刮拭，適當用力均勻，中間不要停頓，線路盡量拉長，反覆刮拭5至6遍，刮至皮膚潮紅或有痧點（出痧）。刮痧後應避免吹風受寒，可喝一杯溫開水（或淡糖／鹽水）。再次刮痧應待皮膚痧痕大致消退後。刮拭背部督脈和足太陽膀胱經背俞穴，振奮一身之陽、調整臟腑功能、增強抗病能力，祛暑化濕，醒脾養胃，恢復體力。

文：甘君學（香港大學專業進修學院中醫副教授）