浴血未必最危 「傾偈」定救人次序 現場搶救 首要檢查氣道

【明報專訊】近月街頭衝突愈演愈烈，多個港鐵站陷入混亂，怒火蔓延各區。催淚煙、亂棍、火光、槍聲不止出現在遊行示威中，屋企樓下街角也可能遇上。一片狼藉中，有人呼吸困難，有人睜不開眼，有人被打至動彈不得，有人血流披面，有人暈倒……誰受傷最重？誰人生命受威脅？救人緩急先後次序，如何判斷？

■問醫生

◆鍾：鍾錦文（外科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■黃金1小時 跟閻王搶人？

問：何謂搶救創傷黃金1小時？

鍾：現時搶救嚴重創傷者做得最好的國家是美國，這方面很易理解，因為美國經歷過越戰、韓戰，加上國內槍傷個案很多，所以較其他地區更有系統。而搶救嚴重創傷者的黃金1小時說法，源自1983年美國一份文獻指出，受嚴重創傷致死的個案，可劃分為3個死亡高峰期，50%人即時死亡，30%在傷後1小時內死亡，20%會在傷後1至2星期內於深切治療部死亡。通過這份醫學調查，歸納出若可在嚴重創傷者受傷後1小時內做好適當的搶救，例如將傷者的含氧量、呼吸、血壓回復至正常，就可以提升傷者的存活率，將創傷後遺症減低。

■ABCD鐵律 不必爭拗？

問：搶救創傷病人時，前線醫護人員首先要做什麼？

鍾：無論是外科醫生、骨科醫生或急症科醫生，都曾接受Advanced Life Support課程訓練，這好比一套不同專科醫生的共同語言，讓各醫生一埋位就知道應該如何搶救創傷者，不用爭拗。而在面對一個傷者時，醫生會根據ABCD的原則，順序去處理傷者的問題。A是Airway（氣道），B是Breathing（呼吸），C是Circulation（血液循環），而D則是Disability（精神狀態及活動能力）。

■ABCD次序 不容變動？

問：搶救順序ABCD，可否改變次序？

鄭：搶救次序的概念，其實是根據人類的生理需要而決定，無論是急症科醫生或搶救創傷者的前線醫護人員，其做法都是一樣，最重要是減少傷亡。

鍾：為何次序是ABCD，原理其實很簡單。首先是氣道受阻，例如被血或嘔吐物堵塞，傷者便會無法呼吸，如果得不到即時處理，身體器官及腦部便會缺氧，甚至導致腦創及死亡。其次是呼吸，如果傷者還可呼吸，代表身體器官仍有氧氣供應，但如出現氣胸或胸肺積血阻礙呼吸，後果便有如氣道受阻一樣，所以同樣屬於最迫切要處理的問題。相反，如確定氣道及呼吸無礙，傷者只是血壓不足，一般情况下傷者可以多支持半至一小時，醫護人員可隨後才處理，現場可做的治療包括按壓傷口止血，或注射生理鹽水令血壓回復穩定，之後再送院醫治。至於如傷者頭部被打受創，醫護人員在現場其實沒有辦法醫治，只可以防止惡化，原則同樣是確保ABC無礙，因為氣道、呼吸或血壓出現問題，都會令腦部缺氧引致繼發性創傷。

■傷眼還是先看氣道？

問：傷者明明眼部嚴重受傷，為何要先檢查ABCD？

鍾：作為前線醫護人員，搶救創傷者時最重要是降低傷者的性命危險，所以即使傷者眼部嚴重受創、被硬物打破頭顱出血，我們也要先確保ABCD無事。以早前一名女士眼部嚴重受創事件為例，前線醫護人員真正關心的是破碎的顴骨或大量出血，有沒有阻塞氣道或呼吸？出血有沒有令腦部缺氧？如發現ABCD其中一方面有問題，我們便會先處理這些問題，例如將傷者側卧，避免平躺時舌頭向後移或血液流入氣道，之後才將傷者送院進一步治療。

鄭：一般人在面對嚴重創傷者時，注意力可能會落在大量出血上，而忽視了其他更重要的問題，例如傷者表面上頭部受創，但更嚴重的問題是傷及頸椎，如胡亂移動傷者或為他按壓止血，反而有可能進一步令傷者的頸椎、脊椎受創，所以如不懂得診斷傷勢，最好還是盡快找醫護人員檢查。

■分流傷者靠「傾偈」？

問：現場沒有醫療器材，如何判斷哪個傷者要優先處理？

鍾：創傷者很多時未必能夠告訴醫護人員身體狀况，所以醫護人員必須自己搵原因。這裏面涉及一個重要的分流（Triage）概念。Triage源自法文（Trier），在軍事分流（Military Triage）上，其原則是將士兵創傷分門別類，盡快醫好傷兵讓他們重投戰線。而在Civilian Triage上，就是以最有限資源拯救最多的人。

最簡單的方法是和傷者傾偈，例如詢問他的名字、年齡、居住地區、現在是朝早或夜晚等，如傷者對答如流且沒有氣喘，便代表ABCD各方面的問題都不大，可以稍後處理。因為如傷者可答到完整句子，他的氣道及呼吸便應沒有阻塞；清醒作答亦代表腦部血液循環正常，血壓及腦創等問題都不大。不過，如傷者無法回答問題又或失去知覺，醫護人員便會根據ABCD順序逐一為傷者檢查。

文：Genki

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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