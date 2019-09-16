兒言自得：授人以魚不如授人以漁

【明報專訊】「授人以魚，不如授人以漁」，這是我們中國老話，據說出自老子，意思是要幫助捱餓的人，與其給他一尾魚充飢，不如教他捕魚的技術。一尾魚只能救燃眉之急，但長遠這個沒東西吃的人還是要捱肚餓；要是教曉他捕魚的技術，那麼他便天天有魚吃，不愁沒食物飽腹。

內地慈善捐獻風氣漸盛

9月初到深圳參加一個名為世界公益慈善論壇的會議，主辦單位包括中國人民對外友好協會、清華大學、香港大學及香港中文大學。論壇主題是「推動公益慈善和社會工作的全球發展」。過去的中國社會，慈善事業不彰，慈善家為數不多。中國人的傳統觀念，認為把財富積聚在家族裏面，才能做到對上盡孝，對下盡親，盡了自己的責任。富有人家即使兒子不肖，自己兩腿一蹬時還不忘遺言傳孫不傳子，也不願把豐厚家財分給其他親戚，更不用說不相干的陌生人。由於這個緣故，中國大陸民間向來缺乏慈善捐獻風氣。

今次論壇的牽頭人，其實是中國人民對外友好協會和清華大學，看來大陸開放改革之後，社會經濟條件蒸蒸日上，民間慈善捐獻的熱情亦逐漸濃烈。

身為主辦單位之一的中文大學的一分子，我當然也要赴會學習交流一番。大會除了邀請中外領導就主題演說之外，還有很多與慈善公益事業有關的機構代表分享經驗。說老實話，我對這些分享交流經驗的環節，比對聆聽領導講話更有興趣，領導的說話雖然充滿智慧，甚至玄機，但內容大多偏重政策和歷史陳述，流於枯燥和缺乏趣味。聽那些經驗分享，我才曉得原來內地成立了這麼多的慈善基金會，他們通過不同渠道，向民間和企業籌募捐款，來救濟窮困有需要幫助的人。

聽過這些基金代表發言後，我留意到許多基金規模都不算大，籌募到的款項也不算很多，但不少都有全職職員，而且受惠群眾遍佈各省，那麼行政費用是否已佔了捐款的大部分？在外國，許多慈善機構都會公布行政費用的數目，並且要保證行政費用不超過整體支出的若干個百分比，以取信於捐款人。我們內地的慈善基金，要和國際接軌，這個也是要必須做到的步驟。

從深層次的基本原因入手

今次論壇的英文名字是World Philanthropy Forum，可是聽完了基金代表的發言，我卻感到許多基金做的工作，是charities，不是philanthropy。這兩個詞中文翻譯表面上都是「善事」，好像沒有什麼分別，但其實意思卻有「深層次」的差距。Charities是指通常一次過的善行，解決人家燃眉之急；例如見到乞丐或肚餓的人給他金錢或食物，是不折不扣的「授人以魚」。Philanthropy的意思，應該是「慈善事業」，不單幫助受眾解決燃眉之急，還要從深層次的基本原因（root cause）入手，通過解決root cause，讓受眾長遠的脫離苦海，這正是「授人以漁」的精神。

上期本欄談到根據聯合國的報告，雖然近年全世界整體的兒童健康水平有上升趨勢，但在非洲和南亞地區等地的貧窮落後國家，孕產婦和新生兒死亡率仍然高企。我們要幫助這些國家，若只是提供食物藥物，那是「授人以魚」，治標不治本。要是我們能向root cause直接攻堅，幫助居民解決貧窮的問題，才是「授人以漁」的方法。

文：霍泰輝（中大副校長、兒科專科醫生）