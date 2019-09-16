情緒診所：意見分歧 不割席有法

【明報專訊】親友之間難免會有意見不同的時候，如果彼此只在乎說服、「教導」或擊倒對方，口舌不饒人，很容易贏了場交、輸了關係。爭辯時意氣風發，說出的話如潑出去的水沒法收回來，關係在年月間磨蝕，大家愈走愈遠如同陌路人，又是否值得呢？

建立及維持人際關係是生命中的大課題，然而學校裏沒有專門課程教授，長輩有時只顧嘮叨囉唆，或「身教」示範最壞的溝通模式，於是大家「有樣學樣」然後一再碰壁而傷痕纍纍。開發辯證行為治療的瑪莎林納涵教授（Marsha Linehan）整合了一套人際效能技巧，幫助大家面對各種困難處境。

「GIVE」溝通技巧 減輕摩擦

首先，想清楚在這次互動中，你的人際目標是什麼？目標可分3方面：

1. 你希望達到什麼目標（達至目標），如你想要求或拒絕什麼，或純粹表達立場

2. 你希望和對方維持怎樣的關係（維持關係）

3. 你希望自己如何看待自己（自我尊重）

由於這3個目標很多時會互相矛盾，所以第二步是排優先次序，並想想各種選擇的優劣及效果。譬如，當大家存在重大分歧時，你想以自己的觀點「說服」或「教導」對方，但從過往經驗得知，這會令對方抗拒，甚至和你吵罵起來；那你仍會堅持說服對方、或是說少兩句以維持關係呢？若你為了維持關係而勉強迎合、附和，甚至說出違背價值觀的說話，又可能影響自我尊重。因此，我們須兼顧這3方面的目標，因應處境排序取捨，找出最有效的應對方法。

當溝通存在分歧而你視維持關係為優先目標時，可以運用以下簡稱「GIVE」的溝通技巧，以減輕互動中的摩擦：

友善尊重（Gentle）

首先，態度要友善尊重，恪守「四不」原則：不攻擊、不威脅、不批判、不輕蔑。不作口頭或肢體攻擊，不說隱含威脅或操縱的話，如「如果你不答允，以後我都不會再理會你」。避免批判、指摘或貶低對方， 如「你不應該這樣想」或「你這樣想真笨」等，令對方「落閘」、戒備，甚至難受，令對話難以繼續。

好奇及興趣（Interest）

最好先放下自己的立場，帶着好奇及興趣用心地聆聽對方，不要打斷或搶話，透過留意對方情緒及感受，判斷對方是否想討論下去。若你認識對方很久，更可從他的成長背景及過去經驗去理解他的想法如何形成。

認可（Validation）

在表達你的觀點前，可先認可對方的情感及觀點中真實有效部分，讓對方感受到被明白、理解及尊重。這不代表你完全同意對方或一味附和，你可只承認你覺得真實有效的部分。

輕鬆（at Ease）

最後保持微笑及態度輕鬆（at Ease），不過分堅持己見。

大家意見不同時，不一定要爭辯到面紅耳熱甚至關係破裂，若在重要及困難的議題上能心平氣和地溝通，或可看到事情的多個層面，甚至更了解彼此，有助增進感情。

文：鄧亮瀅（新生精神康復會臨牀心理學家）