【明報專訊】■細菌

●由肺癆菌、豬型鏈球菌、腦膜炎雙球菌等細菌引致

●住院病人死亡率高達1/4

■病毒

●可由感冒傷風、帶狀疱疹引起

■真菌

●案例較少，多為正接受化療或有免疫系統疾病的人，如愛滋病患者