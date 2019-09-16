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文章日期：2019年09月16日
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（Pikovit44@iStockphoto）
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【明報專訊】■細菌
●由肺癆菌、豬型鏈球菌、腦膜炎雙球菌等細菌引致
●住院病人死亡率高達1/4
■病毒
●可由感冒傷風、帶狀疱疹引起
■真菌
●案例較少，多為正接受化療或有免疫系統疾病的人，如愛滋病患者
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