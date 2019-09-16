骨骼「偵」奇：芭蕾舞鞋隱藏「波子骨」

【明報專訊】小娟是專業舞者，精通芭蕾舞和爵士舞，也是大型主題樂園的全職舞蹈演員。惟因長年反覆訓練，出現腳部變形和疼痛，十分困擾，最近更嚴重至影響日常生活和工作，萬不得已之下只好接受手術改善腳形。

常足尖站立 致拇趾外翻

芭蕾舞雖然舞姿優美，但當舞者做出足尖站立（En Pointe）的時候，全身體重集中在足尖的拇趾、二腳趾和三腳趾之上。當中最為常見導致的問題是拇趾外翻（Hallux valgus）和小腳趾錘狀趾（Hammer toe）。以色列一項2014年的研究顯示，在1336名年輕芭蕾舞者中，40%的人雙腳同時拇趾外翻，7.3%的人單腳受影響，情况相當普遍。當然，跳舞並不是拇趾外翻的單一因素，據臨牀觀察，接近八成病例都帶有家族性，女士發病率高於男士，且隨年齡上升。

什麼是拇趾外翻？

很多人都將拇趾外翻形容為「波子骨」增生，其實所謂波子骨，就是拇趾外翻的一種病徵。由於不同的內外因素，包括創傷、韌帶鬆弛、外部壓力等，位於拇趾兩側的軟組織不平衡，連接拇趾與腳掌之間的蹠骨向內傾斜，形成突出的波子骨，而拇趾則往第二腳趾偏移，甚至出現腳趾重疊。

疼痛位置：

1. 波子骨疼痛，正確醫學名稱是拇囊炎（Bunion）。拇囊炎位於第一蹠趾關節的內側，突出的波子骨會和鞋緣不斷摩擦而引發炎症，出現紅腫熱痛等病徵。想紓緩疼痛，可改穿寬頭鞋以減少摩擦。

2. 第二、三腳趾對下腳掌持續疼痛，甚至出現厚繭，可謂寸步難行。原因是當拇趾外翻形成後，拇趾變形和不穩定，沒辦法再正常受力，轉而改由第二、三蹠骨來受力，漸漸令該處磨出厚繭。

3. 拇趾往第二腳趾偏移，第二腳趾空間減少，出現腳趾重疊的情况。重疊的二腳趾會和鞋面摩擦而磨出厚繭，嚴重甚至會關節脫位。

診斷：

X光影像檢查

利用負重X光來量度拇趾骨和第一蹠骨形成的外翻角度，正常是15度內；超過15度是拇趾外翻，角度愈大代表病情愈嚴重。此外，第一和第二蹠骨之間的角度，正常應為9度，同樣角度愈大表示病情愈嚴重。

足底壓力測量

利用負重時留下的足印，分析足底壓力分佈。研究顯示，如果局部壓力大於28 N/cm2，便會出現明顯的腳掌疼痛。測量結果客觀分析足部的壓力分佈，除了度身製作鞋墊以紓緩壓力點外，嚴重患者也可以接受手術去緩和過大的壓力。足底壓力測量同時大量應用於步態分析、運動鞋設計等。

穿闊頭鞋、矯形帶 減慢惡化

拇趾外翻可影響穿鞋、走路，甚至令蹠趾關節提早退化，所以一定要及早醫治。若病情未至嚴重程度，醫生一般會先建議非手術治療，包括：

‧改穿鞋頭較寬鬆和鞋跟較矮的款式

‧使用足部矯形支具、橡筋帶、鞋墊和分趾矽膠墊等，改善腳形和減輕腳趾的壓力

‧處方消炎藥減輕足部疼痛

‧透過運動或物理治療鍛煉足部肌肉，減輕患處的壓力

微創手術根治 重建軟組織

不過要明白，所有非手術治療最終都只能紓緩病情、減慢拇趾外翻的惡化速度，病情嚴重者要根治就必須做手術。手術方法有很多，概念是在拇趾內外側重建軟組織，同時矯正和固定第一蹠骨。部分強調不截骨的手術方案並不適用於嚴重的拇趾外翻病例，伴隨相當高的復發風險。

傳統手術會在腳掌內側留有接近6cm的傷口，但近年技術和儀器日趨進步，微創手術在拇趾外翻上應用廣泛，最近發展出新型微創手術，只需在腳面5個位置做出細小傷口，已可放進手術儀器和工具，同時完成軟組織重建、骨骼矯正和固定等步驟。完整的手術程序可減少術後的復發風險，同時因為傷口細小，病人所需的康復時間亦比傳統手術大大減少，手術後第二天已經可以穿著矯形鞋走路，大部分人在手術後6周便可以穿上普通鞋走路和開始做運動。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）