知多啲：社區康健中心 助街坊「企穩」

【明報專訊】由本月開始，髖骨骨折病人將有一個在社區康復的好選擇——地區康健中心。剛在葵青區開展的首間地區康健中心，工作包括加強公眾的預防意識、提升公眾對個人健康管理的能力、及早診斷並治療慢性疾病、為慢性病患者提供疾病管理知識及支援。其中第一層預防——健康推廣、諮詢及輔導服務尤其重要，中心會舉辦名為「站穩陣腳」的防跌小組項目，為市民評估跌倒風險，並透過各類型的活動傳授防跌知識及訓練。

項目由跨專業的醫護人員主持，為有跌倒風險的長者提供各項指導及協助，包括：

‧護士：評估跌倒風險、提供防跌知識

‧物理治療師：評估身體活動能力、肌肉力量；教授強化肌力運動，以改善關節功能及增強身體平衡力

‧職業治療師：評估長者身體功能，檢視並建議如何改善日常生活模式和起居習慣等。需要時會教導長者使用輔助器具或調整家居環境

‧營養師：指導長者從日常飲食中攝取足夠鈣質、鎂質、維他命D等，以維持骨骼健康及預防骨質疏鬆症

中心亦會鼓勵曾經跌倒的人士，透過培訓成為健康大使，分享經驗，推廣防跌知識及技能，建立鄰里互助網絡，持之以恆地做運動和採納健康的生活模式，帶動全民不倒翁。

3個月康復計劃 出院後延續護理

地區康健中心會讓髖骨骨折的患者參加為期約3個月的「髖骨骨折社區復康計劃」，讓病人出院後在社區中延續護理，以鞏固復康治療的效果。計劃內容包括個別的物理治療、職業治療、營養諮詢等服務，還有防跌訓練及教育，幫助病人盡快融入社區，恢復正常生活。除此之外，護理統籌主任（註冊護士）會為病人統籌各種服務，並會按需要透過電話或接見跟進，確保病人在社區安全及健康地生活。病人互助小組則鼓勵病友彼此支援。

除照顧病人的需要，中心醫護團隊亦會提供服務予照顧者，教導照顧技巧及壓力的處理。若病人或照顧者需要其他的社區資源配合，地區康健中心會因應需要轉介相關服務，讓照顧者身心得到支援。