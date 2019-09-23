肺腑之言：有呼吸系統毛病 潛水風險大

【明報專訊】在過去20年，潛水差不多是我每年放假其中一個必選的外遊節目。除了可以欣賞到繽紛海底世界外，深藍清涼的海水也可以幫我清滌一下疲憊不堪的身軀與心靈。此外，由於通常身處較偏遠的地區、甚至是海洋中一條潛水船，因此很多時手機都沒有信號，使到自己真正可以暫時享受一下「與世隔絕」的平靜感覺。隨着這個運動近年興起和普及化，經常遇到病人和朋友詢問自己身體狀况可否潛水。

海水低溫 空氣乾燥 可誘發哮喘

儘管我都認識一兩個患有哮喘的資深潛水「高手」，但對於哮喘和其他如慢阻肺病等氣管疾病患者能否潛水，我始終持十分保守的態度。有些醫學文獻建議，若病人病情較輕、沒有明顯病徵、運動不曾導致病發，以及肺功能正常，可考慮容許病人潛水。然而，由於潛水員需要在「低溫」海水和吸入「乾燥」空氣進行少於1小時水底活動，這兩個是已知可誘發哮喘的環境因素，因此病人需要面對一定的風險。此外，海上和水底的狀况瞬息萬變，急速的水流改變和湧浪加劇，可能需要潛水員突然大幅度增加運動量才能返岸或上船，有可能令病者承受誘發氣喘和體力不支的危險。如果病者在深海出現呼吸困難，不但無法即時吸入氧氣和藥物，而且還不可以立刻急速升水，因此隨時可導致遇溺、減壓病（Decompression sickness）和氣胸（俗稱「穿肺」，Pneumothorax）等潛在致命後果。

自發性氣胸 小心穿肺

由於在升水時，水壓隨着深度較淺而下降，會令肺部組織內的空氣逐漸膨脹；如果升水速度過急，空氣膨脹過快就可能會引致氣胸的危險。由於「自發性氣胸」（Spontaneous pneumothorax）患者肺部有潛在「穿肺」弱點，而且復發率較高；除非他們接受徹底的外科肋膜黏連手術（Surgical pleurodesis）及經過相關專科醫生全面評估，否則不適宜潛水。

其實，如果曾經患過較嚴重的肺病，如肺膜疾病和肺炎；又或者有長期的呼吸病徵，如咳嗽、痰多、氣喘等，都應該先向醫生查詢和接受檢查，以確保進行此項活動時的安全。

最後請留意，很多潛水活動都在較落後和偏遠地方舉行，因此遇到意外要到附近的醫院或減壓艙（Decompression chamber）接受治療，可能需要幾個小時甚至超過1天航程。所以，謹慎一點和量力而為都十分重要！

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）