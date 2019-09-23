醫徹中西：中藥調理 扭轉體質抗癌

【明報專訊】承接上兩期，今期再講述癌症康復後的中醫藥調理。

以最常見癌症之一的肺癌為例，中醫謂「肺為嬌臟」，肺是一個很容易受傷的臟腑。在中醫角度，引起肺癌原因主要是熱毒積於肺，或肺氣陰兩虛，或痰瘀互結。

傳統上很多肺癌都是因為患者長期吸食煙草引起，煙草的致癌因子久積而傷害肺臟，這就中醫所講的「熱毒」。近來愈來愈多病人是非吸煙者，當中不少帶有EGFR或其他基因突變，可以用口服標靶藥治療（對於已經擴散了的病人）。這類病人不少有氣陰兩虛，同時有肝鬱徵狀，即病人心理壓力較大，平日脾氣表面可能好好，其實是吞聲忍氣居多，所以引起氣滯不舒。此類病人適宜放鬆心情多抒發情緒。第三類病人「痰瘀」積滯，多見皮膚有多斑點、膚色暗黑、口唇和舌頭有瘀點、指甲呈暗啞色。以上3類情况可交叉出現。

內外配合 潤肺減肝鬱

病人經過電療或化療後已經痊癒，無論影像或抽血都已找不到癌細胞，但如果體質沒有改變，實在有死灰復燃的危險。所以中醫強調病人癌症康復後，需要長期調理。

此外，治療亦會對身體造成損傷，例如手術傷氣，化療引起腎臟及神經毒性，電療後肺部接受了輻射而出現放射性肺炎和纖維化。在中醫角度是損傷肺陰，產生肺熱。此外，不少口服標靶藥物會令頭面部出類似暗瘡的皮疹，在中醫看來是熱邪。所以治療副作用亦需要慢慢調理。

不同病人的體質和情况不同，調理前建議先請教中醫。但總體來說，要多潤肺。假若經濟許可，可多食冬蟲夏草，上等花旗參補肺；較便宜的選擇有沙參、麥冬、玉竹等潤肺中藥材，或多飲雪梨水、羅漢果水等滋潤肺臟。除了滋潤肺臟，亦要戒口，避免熱性食物，如辛辣，以免加重肺熱。另外，病人康復後要多吸收新鮮空氣，避免長期吸入污染空氣（在香港實在困難），多到郊外鍛煉身體。中醫有所謂肺主氣，呼吸空氣的質素與肺氣密切相關。而多做運動或多一點室外活動，亦可抒發情緒減少氣鬱，對肝鬱病人有莫大幫助。

養肺養胃 紓緩電療副作用

另外，不少口腔癌、頭頸癌和鼻咽癌病人，大都接受高劑量電療，副作用不少，短期會引起口腔潰瘍，致進食困難，頸部皮膚亦會像燒傷般受損。這些在中醫看來是熱毒。口腔潰瘍可以在治療完成後適當地利用清熱解毒養陰的中藥，如板藍根、馬勃、銀花、連翹、夏枯草，再加上養陰中藥，如沙參、麥冬、天冬等，幫助口腔潰瘍癒合。電療引起長期副作用包括長期口乾、皮膚乾燥、肩頸梗痛，可服用潤喉養肺養胃中藥，最經典就是霍山石斛（但價錢較貴），便宜可用沙參、麥冬、天冬等，可以生津止渴幫助口乾病人回復津液唾液。另外，肩頸膊痛可用針灸和物理治療紓緩。

一連3期說明癌症康復後，需要長期調理，以改善生活質素及減低復發。若有疑問，建議請教醫生或中醫。

舊文重溫：

〈不同癌症 康復調理大不同〉：bit.ly/2m9ggU5

〈中藥調理防癌復發 長期作戰〉：bit.ly/2mmajDD

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）